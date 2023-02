Balák: Prezident řekl, že mě nenechá na holičkách

Šéfem Lesní správy Lány jste se stal počátkem roku 2014 a byl jste dosazen bez výběrového řízení. Vysvětlíte to?

Náš lesnický sektor je poměrně úzký a všichni se znají. Měl jsem informaci, že má odejít do důchodu můj předchůdce. Na nějaké společenské akci jsem byl seznámen s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem, se kterým jsme se do té doby neznali.

Kdy jste ho poznal?

Zhruba půl roku před mým nástupem jsem ho viděl poprvé v životě, jinak jsem ho neznal. Nebyli jsme žádní kamarádi. Bavili jsme se o lesnictví a já projevil zájem o tu funkci. Poté jsem byl pozván postupně na dva pohovory. Asi to nemělo atributy klasického výběrového řízení, ale vím, že kromě mě byli další tři kandidáti, o kterých se uvažovalo. Na základě pohovorů mi byla pozice ředitele nabídnuta s tím, že nejprve 2. prosince 2013 jsem na měsíc nastoupil jako zaměstnanec. Pak mi řekli, že ano, a do funkce jsem byl jmenován 1. února 2014.

Za vašeho vedení se uskutečnil projekt zpevnění svahů kolem vodní nádrže Klíčava v Lánské oboře, za který jste stanul před soudem…

Projekt jsem nevymyslel. Přišel jsem v situaci, kdy řešení bylo připraveno ve formě studií a bylo to pod Českou inspekcí životního prostředí, která tlačila lesní správu do řešení stavu.

Dokonce byla v minulosti i nějaká pokuta za to, že se ta situace neřeší. Vzhledem k tomu, že přehrada není naše, ale Povodí Vltavy, rozhodl parlament o přidělení finančních prostředků pro realizaci výstavby zabezpečení erozí na levých březích ve dvou fázích v letech 2015 až 2018. V první jsme řešili nejhorší havarijní úseky, ve druhé zbytek, o celkové délce zhruba čtyři kilometry.

Kolik zpevnění břehů nakonec stálo?

Celkem zabezpečení břehů včetně stavby veškerých obslužných komunikací kolem celé přehrady i přístupových komunikací v oboře stálo 310 milionů korun.

Právě za tento projekt jste byl loni v březnu pravomocně odsouzen ke třem letům vězení. Jeho cenu vám soud nevyčítá, stejně tak způsobení nějaké škody.

Je to pravda. Posudek, který si nechala udělat policie, jasně říká, že veškeré činnosti, které byly uváděny, byly provedeny, a to za ceny přiměřené a odpovídající.

Cílem mého sledování bylo jednoznačně dostat se co nejblíže k Hradu

Jenže oba soudy, tedy okresní i odvolací středočeský krajský, vás uznaly vinným ze zmanipulovaného výběrového řízení na tuto zakázku a za tzv. malou domů známému a jeho firmě.

Problém začal kolem roku 2014 či 2015, kdy začal Lesní správu Lány, mou osobu a okolí sledovat tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Neměl přitom důvod. Když si přečtete odůvodnění, proč nás sledovali, tak zaprvé, že jsem kamarád kancléře Mynáře, zadruhé, že jsem sponzor Strany práv Zemanovci. Podle mě šlo o věc, která nebyla v souladu se zákonem, říká se tomu fishing. Co bylo cílem, to se dnes mohu jen domnívat. Podle toho, co čtu v médiích, to bylo jednoznačně dostat se co nejblíže k Hradu.

Jako že jste byl jakýsi přestupní bod v plánu dostat se na prezidenta nebo na kancléře?

O tom jsem přesvědčen. Od začátku až do konce to byla vykonstruovaná politická kauza. To, že tady byl v první etapě projektu stavbyvedoucím nějaký (Libor) Tkadlec (rovněž odsouzený v tomto případu k podmínce v délce 2,5 roku, pozn. red.), který tady stavěl dva roky, a to, že jsem s ním komunikoval, jak by to bylo nejlepší udělat, přece není trestná činnost. Já mu žádné informace nedával.

Chudák stavbyvedoucí Tkadlec, který za to fakt nemůže, byl součástí odborné komise, kterou si mohu jako ředitel lesní správy zřídit. Byly v něm CHKO Křivoklátsko, Povodí Vltavy, inspekce životního prostředí, projektanti a také samozřejmě zhotovitel první etapy.

Zakázka byla dělaná právní kanceláří, byla veřejná, trvala 220 dnů, její součástí byly minimálně dvě prohlídky místa. Rozhodovala jenom cena. Soudce řekl, že v rámci presumpce mé viny, nikoli neviny, protože pracuju na Hradě, jsem zakázku mohl i tak manipulovat.

Pro mě je důležitý okamžik, kdy v červnu 2017 došlo policejním orgánem NCOZ k brutálnímu přepadení Lesní správy Lány, u mě doma a v dalších subjektech. Přišli tehdy s obviněním, že jsem zpronevěřil 750 milionů evropských peněz, přitom v té době byla dokončena první etapa, která stála asi 80 milionů korun. Tvrdili, že jsem proplácel faktury za věci, které nebyly provedeny. Toto měli na základě nezákonně povolených odposlechů nepříslušným soudem v Rakovníku. Přišli tedy kvůli úplně něčemu jinému.

Podle vás bylo počínání policie i soudů nezákonné? Hned dva různé soudy potvrdily vaši vinu. Vy si myslíte, že si dva soudy budou vymýšlet a potrestají vás bez důkazů?

Jsem přesvědčen, že se jednalo o politický proces. Neumím říct, jestli někdo z řad policie, státních zástupců a soudů pochybil. Říkám, že ta situace taková nebyla a že jsem odsouzen za něco, co se nestalo.

Odvolací krajský soud v rozsudku jasně řekl, že celé zadávací řízení bylo nastaveno tak, aby ho vyhrál předem vybraný zájemce. Dokonce zdůraznil, že již velmi dlouho předtím, než bylo nějaké výběrové řízení vůbec vyhlášeno, jste byli domluveni, aby v zakázce zvítězila společnost Energie stavební a báňská (ESB). A vy jste tomu poskytl největší podporu.

To není pravda. Rozumím tomu, kdyby tam měli, že Balák seděl s ESB anebo s Tkadlecem a rozhodli se, že to bude stát tolik a tolik, udělá se ten a ten projekt. Ale tak to není. Nikde jsem s nimi neseděl. Mají všechny moje rozhovory, telefony, sledovali mě osobně i rodinu, měli odposlechy u nás doma, všude, v ložnici. Kde jsem ty věci manipuloval?

Navíc jsme podruhé naschvál neoslovili tu první firmu, abychom se nedostali do sporu, a oslovili jiné tři. A kdo dělá projekt? Projektant. Já jsem mu do toho nemluvil. Právě proto jsem zřídil i tu odbornou komisi, kde se vše se všemi řešilo.

To, jak váš případ popsal soud, mi připomnělo kauzu Rath a zmanipulované tendry na rekonstrukce středočeských nemocnic, kde byli aktéři rovněž dopředu domluveni, kdo jakou zakázku vyhraje. Navíc vaši vinu uznal nejprve jeden soud a poté odvolací senát tří soudců. Kdyby jim člověk neměl věřit, tak by pak přece nemohl věřit celé české justici.

Dokud se vám to nestane, tak tomu nevěříte. Byl jsem si téměř jistý, že nadřízený krajský soud mě zprostí. Pro mě to bylo nejstrašnější zklamání v životě. Nikoli u prvoinstančního soudu, kde, když jsem přišel na první jednání a promluvil se soudem, tak jsem věděl, že jsem zločinec. Ale u odvolacího jsem tomu pevně věřil.

Lesní správa Lány je sice samostatná organizace, stejně jako kancelář prezidenta či Správa Pražského hradu. Ale veřejnost vás všechny vnímá jako jednu skupinu.

Což je taky pravda. Mým nadřízeným je kancléř a prezident, nikdo jiný. Veškeré investice či dotační tituly k nám jdou všechny přes Hrad.

Nějaký negativní dojem zvenčí ale vnímáte, ne? A také to, že jste vnímán jako součást určité papalášské skupiny lidí kolem kancléře Mynáře, která nahrává malé domů svým blízkým, kamarádům a známým.

No, bohužel. Plus jsem velký zločinec.

Přemýšlel jste nad tím, proč jste takto vnímáni?

Jsem z toho smutný, že jsem takto vnímaný, protože ani takový svou povahou nejsem. Takže jsem přemýšlel, co bych udělal jinak, aby to tak nebylo. Nevím, co bych měl udělat víc.

Nemůže to být tím, že vaším přímým nadřízeným, který vás držel ve funkci i poté, co jste byl obviněn, obžalován a pak i odsouzen, je Vratislav Mynář? Protože právě on je považován za jakousi žábu na prameni na Hradě.

Jsem přesvědčen, že kdyby tam byl člověk, který se jmenuje jinak, tak bude mít stejný problém, jako má Mynář. Podle mě je to o té výkonné pozici a funkci, nikoli o jménu. A také o snaze bojovat proti prezidentu Zemanovi. Z toho pak vznikají ty negativní věci.

Foto: Petr Hloušek, Právo Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář

Ale on je svými některými kroky, postupy a jednáním kontroverzní osoba, a to i ve vztahu k vám. V jiných státních úřadech by člověk, který je obžalován, musel okamžitě skončit anebo by byl alespoň dočasně zproštěn funkce.

Jsem skutečně přesvědčen, že kdyby tam byl kdokoli jiný, bude mít stejné problémy. Co se týká mě, na Hradě měli informace o našem fungování, každý rok jdou z Hradu na nás audity. Toho, že se za mě Mynář postavil, si velice vážím.

Soud nicméně řekl, že se to stalo, a vyřešil případ pravomocně ve váš neprospěch.

Pravomocně konec je, ale soudy mohou pokračovat dál. A pokračují.

Odmítáte jakékoli pochybení v obou kauzách?

Odmítám a říkám, že kdybych to udělal znovu, budu to dělat úplně stejně.

Teď cituji z rozsudku: Obžalovaný Ing. Balák navazoval kontakty se společností Syner prostřednictvím svědka. Byl to on, kdo trval na tom, že dílo bude vybudováno společností ESB ve sdružení se společností Syner…

Jenže to byla doba, kdy už bylo ve výběrovém řízení rozhodnuto. Syner za mnou přišel, že na tom chtěl nějak participovat. Říkám, dobře, ano, protože jsem se znal s (Jiřím) Urbanem (spoluzakladatelem firmy Syner, pozn. red.) dlouhodobě. Byl myslivec, který tady u nás lovil, a nechali tady spoustu peněz za poplatkové lovy. Řekl jsem mu: Super, nemám s tím problém, ale dohodni se s nimi, oni mají tu zakázku, oni to vyhráli.

Soud dokonce tvrdí, že jste jako zadavatel výběrového řízení posílal dokumentaci k zakázce budoucímu uchazeči, který ještě ani nebyl jistý, že se jím stane.

Jestli jsem ji posílal, jak to tam píšou, tak by to přece muselo být zmapované. Ale to, že to jen takhle řeknou…To není pravda. Nevím, jestli to třeba udělal projektant.

Takže rozsudek, že jste se dopředu domlouvali, kdo a jak to vyhraje, popíráte?

Popírám.

A co dělení kořisti, jak píšou, fifty fifty?

Ne.

Zmínil jste, že zakázku na zpevnění svahů kolem Klíčavy vyhrála nejlevnější nabídka. Ale ve druhém případu, kde jste byl loni zatím nepravomocně odsouzen, je vám kladeno za vinu, že vítězná firma v kauze Klíčava použila na výstavbu kámen z lomu v Lánské oboře, který jste jí prodal výrazně pod cenou, díky čemuž se dostala na nejnižší cenovou nabídku jako uchazeč v tendru u Klíčavy.

Vysvětlím to jednoduše. Pokácíte strom v lese a prodáte ho za cenu kulatiny. Tady se po mně chce, abych pokácel strom a prodal ho za cenu prken. Tam se promítly veškeré náklady, které nešly za námi, na těžbu, sortimentaci, převozy, odvozy hlušiny atd.

Ten kámen se prodával jako masiv v tom smyslu, že si ho měli nalámat v našem lomu. Drtička a třídička, která tam přijela, šla (finančně) za nimi. A ceny kamene se stanovovaly stejné, jako jsou tržní v nejbližším lomu, u Berounky pod obcí Sýkořice.

Mimo Lesní správu Lány jsme žádný kámen nevyvezli a neprodávali

Podle soudu jste kámen prodával pod cenou, ani ne za polovinu tržní ceny.

Neprodával se pod cenou, to absolutně popírám.

Jak si tedy vysvětlujete zatím nepravomocný rozsudek, který tvrdí opak, a kde jste dostal peněžitý trest 870 tisíc korun?

Chtěli mi dát podstatně víc. Státní zástupce mi navrhoval podmíněný trest odnětí svobody, dvakrát tak vyšší pokutu.

Tam se říkalo, že tisíce tun kamene odešlo z obory. Kam? Vždyť se nic nikam nevozilo. Odvážela se jen hlušina nebo se převážel kámen na stavby, které byly v naší lesní správě.

V médiích se také píše, že jsme tisíce tun vyvezli někam ven a někde se měly prodat. Za mě tedy mohu říct, že jsme mimo Lesní správu Lány žádný kámen nevyvezli a neprodávali.

Soud tvrdí, že prodejem kamene pod cenou jste Hradu, potažmo státu, způsobil škodu 1,35 milionu korun?

To odmítám. Naopak jsem získal pro Lesní správu Lány výnos přes pět milionů korun za prodej tohoto kamene firmě ESB. Takže je to úplně opačně.

Myslíte si, že je správná milost, kterou vám udělil loni v březnu prezident?

S prezidentem jsem se z pozice mé funkce v Lánské oboře potkával, ať při jednání jeho expertních týmů, anebo schůzek V4. Oboje probíhalo tady u nás v prezidentské chatě V Luhu nebo také při návštěvách jiných prezidentů zde. Takže jsme spolu i na toto téma hovořili.

Přiznám se, že jsem nechtěl jakoukoli jeho pomoc, protože jsem byl na začátku přesvědčen, že když jsem nic neudělal, tak nemůžu být odsouzen.

Vy jste spolu hovořili dopředu o možnosti milosti?

Určitě jsme o tom taky mluvili, ale neřekl bych, že přímo o milosti, ale průběžně o těch věcech. Říkal mi, že je na mé straně, že mi naprosto důvěřuje a že se bude vždycky snažit mi pomoct. A abych se nebál, že by mě nechal na holičkách.

Chtěl jsem se očistit bez jakékoli pomoci. To si nikdo nedokázal představit, že bych šel sedět tři roky natvrdo. Děkuji panu prezidentovi za udělení milosti, za niž jsem opravdu strašně rád.

Zdá se vám v pořádku, že rozhodl o vaší milosti jen dva dny po vynesení pravomocného rozsudku, aniž by znal písemné odůvodnění soudu?

Jde o to, jestli na to prezident má, či nemá právo, a jsem přesvědčen, že prezident na to zákonný nárok má. A že ji udělil rychle, za to jsem jenom rád, ale já jsem to ovlivnit nemohl.

Já to vnímám, že jsem si milost zasloužil a že jsem si nezasloužil trest, protože jsem ty věci neudělal

Vnímáte, že to vypadá jako papalášství z Hradu?

Stalo by se mi to, kdybych nepracoval pod panem prezidentem? Všiml si toho někdo a říkal to v médiích, že je to vlastně politický proces proti panu Zemanovi? Tak to celé vnímám já.

Prezident byl za to hodně kritizován.

Já to vnímám tak, že jsem si milost zasloužil a nezasloužil jsem si trest, protože jsem ty věci neudělal. Beru to tak, že je to součást demokratického procesu a že se našla pravda.

Od kancléře Mynáře jste dostával nadstandardní odměny, obzvlášť teď ke konci vaší funkce. Myslíte si, že jste si je zasloužil?

V médiích bylo zmiňováno, že jsem dostal přes deset milionů korun, ale to bylo za takřka deset let ve funkci. Navíc šlo o částku v hrubém, včetně všech příjmů, mzdy a odměn. Jestli se někomu zdá 85 až 90 tisíc hrubého měsíčně hodně za tuhle práci? Spravuju majetek za tři čtvrtě miliardy korun, mám tzv. na hrbu věci týkající se veškerého servisu pro kancelář prezidenta, veškerých návštěv prezidenta. Navíc ekonomická výkonnost Lesní správy Lány byla za mého vedení nejlepší za celou dobu jejího života od roku 1921. Takže podle mě jsem si to hodně zasloužil.

Nově zvolený prezident Petr Pavel oznámil, že chce po svém jmenování udělat na Hradě audit. Chystá se i na lesní správě?

Nedovedu si to představit, ale je to možné. Nemám informace, protože od 1. ledna už nejsem ředitel. Ale jak tady byli z NCOZ, tak do roku 2017 sebrali prakticky úplně všechny materiály, všude hledali. Pak jsme stále pod kontrolou finančního úřadu, která probíhá už třetí či čtvrtý rok a stále není ukončena. Máme také za sebou kontrolu České inspekce životního prostředí po ukončení desetiletého plánu hospodaření a vzniku nového plánu. Dopadla v pořádku a bez jakýchkoli nálezů. Navíc ještě přišla i kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která se týkala posledních tří let, protože předchozí roky už byly všechny zkontrolovány.

Závěry NKÚ znám, protože jsme se k nim vyjadřovali, ale nebyly zveřejněny z důvodu, že si je vyžádala policie k nějakému prověření. Netýkalo se to jen nás, ale i Správy Pražského hradu a Kanceláře prezidenta republiky.

Zaznamenal jsem, že NKÚ zjistil pochybení. Můžete to alespoň trochu přiblížit?

Samozřejmě jsou tam věci, o kterých jsme věděli. Třeba, že nemáme v souladu všechny majetky se zápisy v katastru nemovitostí. Protože těch majetků je obrovské množství. Také jsme věděli, že je to velká investice v řádech milionů dát tohle dohromady. Nejde o žádné trestní, nýbrž o nějaké drobné věci týkající se administrativy.

Proč jste vlastně skončil ve funkci?

Protože tlak na mě byl obrovský. Úplně jsem ztratil energii potom, co jsem zažil já i moje rodina. Jsem fakt unavený.

Zatím jste v lesní správě zůstal v řadové pozici. Co dě­láte?

Mám na starosti projektové věci, nemám žádné podřízené, jsem samostatný referent. Řeším věci kolem lesnické pedagogiky, návštěvnického centra, zařízení materiálů pro muzeum, školení pro zaměstnance na prořezávky.

Takže v lesní správě zůstanete i nadále?

Rozhodl jsem se skončit.

Kdy?

Nejspíš na jaře.