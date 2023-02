Pavel dorazil za Zemanem do Lán

Účelem schůzky je ujasnění věcí ohledně předávání funkce prezidenta. Nově zvolený prezident Pavel chce také Zemana požádal o to, aby už nečinil žádné zásadní rozhodnutí. Dříve se spekulovalo o tom, že by Zeman mohl ještě jmenovat nového předsedu Ústavního soudu, ačkoliv jeho mandát skončí několik měsíců po Pavlově inauguraci. Zeman však přislíbil premiéru Petru Fialovi (ODS), že tak neučiní.

Termín schůzky navrhl Pavel. Od voleb uběhly dva týdny. Po celou dobu mezi oběma muži probíhala jakýsi „přetlačovaná“. Dosluhující hlava státu Miloš Zeman tvrdila, že stanovení termínu schůzky je na Pavlovi, a Pavel zase, že by tak měl učinit Zeman jakožto úřadující prezident.

Petr Pavel dorazil za Milošem Zemanem do Lán

Pětiletý mandát prezidenta Miloše Zemana končí 8. března, následující den proběhne inaugurace nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Ten na konci ledna zvítězil ve druhém kole prezidentských voleb nad svým protikandidátem šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, a to s rekordním počtem hlasů přes 3,35 milionu.

Pavel po zvolení nasadil poměrně vysoké pracovní tempo a setkával se s řadou odborníků nebo už dal desítky rozhovorů do českých i zahraničních médií. Minulý týden měl dovolenou. Kromě setkání se Zemanem má tento týden, od středy do čtvrtka, také v plánu vyrazit do Karlovarského kraje.