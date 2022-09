Babišovi právníci chtěli nechat zkoumat duševní stav jeho syna, soudce to smetl ze stolu

Soud řešil již dřívější návrh Babišova obhájce Michaela Bartončíka, aby proběhlo znalecké zkoumání Andreje Babiše mladšího, který má přijít v pátek v kauze svědčit. Mělo by jít o posouzení jeho psychického stavu.

„Ze spisu nevyplývá, že by nebyl schopen vypovídat. Návrh na znalecké zkoumání ještě před jeho výpovědí soud zamítá jako nedůvodný,“ rozhodl soudce Šott.

Obžalovaný Babiš se z pátečního jednání omluvil. Podle vyjádření dalšího Babišova obhájce Eduarda Bruny nechce jeho klient přijít, neboť má obavy, že by syna znervózňoval, jelikož jejich vztah není dobrý. „On si myslí, že by to mohlo syna poškodit,“ uvedl Bruna.