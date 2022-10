Babiš si chce se Zemanem popovídat, rok se prý neviděli

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš by se měl v neděli na zámku v Lánech setkat s prezidentem Milošem Zemanem. Důvodem setkání je skutečnost, že se rok osobně neviděli, a mají proto mnoho témat k hovoru. Detaily Babiš prozradit nechce, ani to, zda schůzka souvisí s pondělní tiskovou konferencí hnutí ANO, na níž by mělo zaznít jméno kandidáta na prezidentský post. Babiš svou kandidaturu dosud nepotvrdil ani nevyvrátil.

Foto: Twitter Jiřího Ovčáčka, ČTK Prezident Miloš Zeman s Andrejem Babišem loni v září