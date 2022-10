Babiš požádal o založení účtu nutného ke kandidatuře na prezidenta

Transparentní účet musí být založen nejpozději do 8. listopadu, kdy se podávají přihlášky do volby hlavy státu, řekl v pondělí František Sivera z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Babiš večer uvedl, že o založení účtu už požádal.

Babiš by měl podle Sivery do čtyřicetimilionového limitu kampaně pro první kolo zahrnout také část propagace, ve které se objevil od vyhlášení termínu prezidentských voleb začátkem července. Další část by však mohlo hnutí ANO označit jako kampaň v souvislosti s jinými volbami, jako například se zářijovými volbami do obecních zastupitelstev a Senátu.

Babiš v pondělí novinářům po oficiálním oznámení kandidatury v Praze řekl, že postupně bude plnit závazky kandidáta ohledně transparentního účtu. „Vedení hnutí musí vyhodnotit, jaká částka z té komunální kampaně a kampaně do senátních voleb připadne na teď už prezidentskou kampaň,“ uvedl.

Ani vlastní prostředky, ani sponzoři

Bývalý premiér v rozhovoru pro Frekvenci 1 řekl, že po dohodě s vedením hnutí bude jeho předvolební kampaň plně financovat ANO. Vlastní prostředky do ní vkládat nebude, ANO podle něj ani nebude přijímat peníze od sponzorů.

Přihlášku k volbě hlavy státu je nutné podat nejpozději 8. listopadu a připojit k ní podpisy nejméně deseti senátorů, dvaceti poslanců nebo 50 000 občanů. Úřad situaci bere tak, že pokud se kandidát na prezidenta propaguje a jsou s tím spojené výdaje, měl by si založit volební účet. „Nejpozději je to ve chvíli, kdy podá přihlášku ke kandidatuře. Ohlášení kandidatury totiž zákon nezná. On zná jen to, zda bude kandidát kandidátem, či nikoliv. Pokud kandidát podá přihlášku, počítají se do kampaně vynaložené náklady od začátku vyhlášení voleb, což bylo začátkem července,“ uvedl Sivera.

Podle něj sice nyní Babiš nemusí mít s kampaní žádné výdaje, protože vše může platit jeho hnutí ANO. Babiš ale tyto náklady na vlastní propagaci ze strany hnutí musí zahrnout do čtyřicetimilionového limitu v konečné zprávě o kampani jako bezúplatné plnění.

I když Babiš ohlásil kandidaturu až nyní, je možné, že bude muset do kampaně zahrnout také část nákladů z reklamy, na které se objevil v předešlých měsících, kdy byla kampaň například do senátních nebo komunálních voleb. „I když to nebylo za peníze potenciálního kandidáta na prezidenta, ale za peníze hnutí ANO, které zřejmě bude jeho podporovatelem, měla by být část výdajů s kampaní pana Babiše započítaná do výdajového limitu prezidentského kandidáta,“ řekl Sivera.

Podle něj se to týká období od vyhlášení prezidentských voleb, přestože se to částečně krylo s kampaní voleb jiných. Poměrnou část si podle Sivery nastaví hnutí ANO s Babišem, úřad pak bude na základě zprávy kontrolovat, zda mají informace reálný základ. Babiš by měl do kampaně zahrnout například billboardy, na kterých byla jeho fotografie, nebo slogany s jeho jménem, protože propagují jeho samotného. Naopak zahrnovat by nemusel reklamu, kde se jeho fotka ani jméno neobjevilo, ale propagace se vztahovala jen na hnutí ANO.