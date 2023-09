Babiš: Když jsou peníze pro Ukrajinu, ať jsou i pro Čechy

Podle soudu se musíte za své výroky omluvit Miroslavu Kalouskovi (TOP 09). Uděláte to?

Jasně, že se omluvím, vždy jsem respektoval výrok soudu. To ale neznamená, že s tím souhlasím, a proto se obrátím na Ústavní soud.

Vrchní soud zrušil osvobozující verdikt v kauze Čapí hnízdo, což znamená, že se věc opět dostane k hlavnímu líčení. Ladíte už strategii?

Čapí hnízdo je účelové trestní stíhání objednané polistopadovým kartelem. Někdo v roce 2016 si to objednal. Strategii nemám, mám na to advokáty.

Naši poslanci se obrátí kvůli zpřísnění zákona o střetu zájmů na Ústavní soud. Proč jste se k nim nepřipojil?

Protože byste se mě pak ptala, proč jsem se připojil a jestli nejsem ve střetu zájmů. Ale je to absurdní, kvůli Babišovi tato koalice omezila základní prvek demokracie – vlastnit majetek. To je nová totalita, o které mluvím.

Vysvětlete, co vaše slovní spojení „nová totalita“ znamená. Copak jsme v totalitě?

Samozřejmě, že to není totalita jako to, co jsme tady zažili. Máme svobodu a můžeme si říkat, co chceme. Pětikoalice ovládla všechny instituce. Mají prezidenta, Ústavní soud, mají Senát, mají parlament, dosazují všude svoje lidi…

Vyhráli ve svobodných volbách.

Jo, já to nezpochybňuji. Ale veřejnoprávní média, Česká televize a Český rozhlas, které máme všichni platit, dokonce i za mobily, 10 miliard korun ročně… A viděli jsme to tento týden, jak manipulují, jak jsou totálně provládní a fandí. Média vyhrála pětikoalici volby. Stejně vyhrála prezidentské volby. I paní Zlámalová (komentátorka, Echo 24 – pozn. red.) řekla, že všechna média jsou proti Babišovi.

Počkejte, totalita je, když se popírají svobody jedince a veřejná kritika. Média vždy dávají prostor i druhému hlasu.

Nemluvím o totalitě komunistické. Mluvím o tom, že si tu určitá skupina uzurpuje moc, i prostřednictvím veřejnoprávních médií, která dávno neplní svou funkci, nejsou objektivní. Máme minimální možnost se vyjadřovat bez toho, aby nám někdo skákal do řeči.

Chcete tím zaujmout voliče? Je to vaše nové heslo?

Ne. Heslo do evropských voleb bude samozřejmě ilegální migrace, ohrožení Evropy. Nová totalita není žádné heslo. Vzniklo to spontánně, když jsem četl, jak média reagují na mé projevy. Nenapsaly ty urážky a sprosťárny, co tam ten eurohujer ministr Dvořák řekl. Sprostě mě urážel, že jsem špína, že jsem odpad, zloděj. To vy nenapíšete. Moje slova, že je nula a parazit, ano.

Ve Sněmovně jste při jednání o konsolidačním balíčku obstruoval několik hodin. Nebylo to žvanění, jak sám dlouhá jednání poslanců nazýváte?

Ne, ne. Já jsem četl rozhovor pana premiéra Fialy z roku 2016, kdy obstruovali kvůli EET. Řekl, že je to právo a znak demokracie. Že bude obstruovat celé volební období. Já myslím, že máme stejná práva, ne? Je demokracie. Já jsem chtěl zabránit navyšování daní. Protože celý daňový balíček postihne všechny. Je to zbytečné a veřejné finance se mohly dát do pořádku jiným způsobem.

Ale vy přece víte, že ani hodinami obstrukcí nemůžete zvrátit rozhodnutí Poslanecké sněmovny, kde má většinu vláda. Jaký to má smysl?

Smysl to má ten, že z mého vystoupení uděláme videa na sítě. Protože dneska je kvazi nová totalita veřejnoprávních médií… Česká televize Poslaneckou sněmovnu nevysílá. A když jdeme do debat, tak nám skáčou do řeči. Protože u Moravce (v Otázkách Václava Moravce – pozn. red.) to je vždy tak, že přijde někdo za nás a proti nám jsou všichni. Nebo u Tománkové (Partie Terezie Tománkové – pozn. red.).

Takže kde my můžeme mluvit? Na náměstí? Teď mě také necháte mluvit, to je fajn. Ale náš prostor je omezený. Takže proč bych nemohl obstruovat a říkat lidem, že jim připomenu, že vláda za dva roky neudělala nic. Kde je programové prohlášení vlády na rok 2024 a 2025? Celkově chci připomenout tu historii, protože vy média neděláte monitoring, co se tady stalo od revoluce.

Andrej Babiš o migrační politiceVideo: Novinky

Kritizujete tedy konsolidační balíček. Jaké by bylo vaše řešení?

No jo, to je klasická otázka. Tady ho máte (vytáhl brožury hnutí ANO): prohlášení stínové vlády, tam to je naprosto konkrétně. Nebo Národní investiční plán do roku 2050. Byl jsem ministr financí, měl jsem přebytkový rozpočet, snížil jsem absolutně jako jediný ministr zadlužení a přitom jsme snižovali daně. A výsledky vlády Petra Fialy? Taková ODS není schopná napsat na A4 něco pozitivního, co udělali pro lidi.

Chcete snižovat schodek rozpočtu o půl procentního bodu HDP ročně. Ale jak?

My bychom konsolidovali bez navyšování daní. Vláda nečerpá evropské fondy. Ministr Bartoš vůbec neví, jak to má dělat. Proč nezařídili vykoupení ČEZ? Mohli snížit cenu elektřiny. Ale hlavně bychom daně vybírali, oni na to rezignovali a podporují šedou ekonomiku. Proč zrušili EET? Proč se nezeptáte, jaký je plán této vlády na rok 2024 a 2025?

Já stále neslyšela jasný plán ANO, jak se vypořádat s problémy veřejného rozpočtu.

Vždyť vám to říkám. Řeknu, co bych udělal jako premiér. Okamžitě bych propustil 150 lidí z Úřadu vlády a zakázal nové IT zakázky. Okamžitě bych propustil všechny členy pětikoalice na Úřadě vlády, zrušil zbytečné pozice Langšádlové, eurohujera Dvořáka i post vicepremiéra Bartoše včetně všech jejich ansámblů. Zakázal bych hostiny, zakázal bych výlety do zahraničí a šel bych příkladem, jak šetřit.

Tím byste asi neušetřil bezmála 150 miliard korun jako konsolidační balíček.

Oni nešetří, oni zvyšují daně a ani tak to nebude 150 miliard. Opakují stejnou chybu jako Kalousek, okolní země půjdou nahoru a naše ekonomika bude v recesi. Byl jsem ministr financí, premiér a vybudoval jsem i nějakou firmu, vím, o čem mluvím. Vyjednali jsme tisíc miliard korun z evropských fondů. Proč to nečerpají? Neinvestují?

Sekeru v rozpočtu podle řady odborníků způsobilo ANO s ODS a SPD, když jste zrušili superhrubou mzdu. Sto miliard korun chybí každý rok. Uznáváte, že jste měli přijít také s návrhem příjmů? Kde je plán B?

Neuznávám. Na zrušení superhrubé mzdy jsem pyšný. Není to sto, je to 85 miliard korun. Plán B jsou investice. Z investic je růst. Růst HDP přináší výběr daní. Má se čerpat z evropských fondů a má se šetřit. Vláda nešetří.

Kritizujete také penzijní novelu. Ale sami jste s reformou nepřišli.

Nikdy žádná nebude. Ministryně Maláčová ani Danuše Nerudová za naší vlády nedokázaly vyřešit její příjmovou stránku. Žádný pořádný návrh tu nikdy nebyl. Druhý pilíř Nečasovy vlády byl jen pro bohaté. Strategie ANO je, že důchodci si zaslouží dobrý život.

A z čeho byste ho platili? Z rozpočtu? V jaké výši?

Samozřejmě. Četla jste program Spolu? Chtěli navázat důchody na průměrnou mzdu. To je super. Proč to nedělají? Teď je jejich reformou to, že berou důchodcům peníze a chtějí, aby chodili později do důchodu.

Počkejte, byl jste to vy, kdo se v roce 2016 postavil proti tomu, aby se věk odchodu do důchodu zastropoval na 65 letech.

Jak říká prezident Zeman, jenom blbec nemění názory. Důchodci si zaslouží dobrý život a dobrý příjem. Určitě bychom neprodlužovali věk odchodu do důchodu. Když má vláda peníze na obranu a na Ukrajinu, tak ať najde peníze i pro občany ČR.

Premiér si zase myslí, že peníze občanů byste mohl ušetřit vy, pokud by vaše potravinářské koncerny zlevnily.

Taky se mu každý, kdo tomu rozumí, vysmál. Víte, kolik stojí rohlík? Včera v obchodě stál 2,90 Kč. Čeští pekaři ho dodávají za 1,40 až 1,60 Kč. Kdo má tu marži? No prodejci. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řekl, že trh funguje. Petr Fiala se diví ziskům potravinářských firem? A co výrobci elektřiny, zbrojaři, banky? Pan premiér řekl, že by ceny potravin měla zkontrolovat Finanční správa. Tak ať to udělá!

Agrofert loni vydělal necelých 13 miliard korun, rok předtím to nebyla ani polovina. Evidentně to tedy není jen o maržích obchodníků.

Drtivá většina zisků vznikla v zahraničí. Agrofert odvedl pět miliard korun do veřejných rozpočtů. A proč ho řešíme? Proč máme drahé potraviny? Protože máme jednu z nejvyšších DPH v Evropě.

Počkejte, DPH se ale od vaší vlády nijak nezměnila. Měnit se teprve bude.

Inflaci způsobila vysoká cena elektřiny. Vůči tržbám jsou zisky Agrofertu minimální. Buďte rádi, že jsem tu Agrofert vybudoval. Zaměstnat 40 tisíc lidí, platit každý měsíc výplaty, odvody je především zodpovědnost, to není jen tak.

Teď jste se zbavil Mafry. To je reakce na zpřísnění zákona o střetu zájmů?

Já nereaguju, protože já nemůžu kvůli lex Babiš nic. Mafra je ve svěřenském fondu.

Nevadí vám, že Karel Pražák, který Mafru koupil, ji možná znovu prodá? Hovoří se v tomto směru o zájmu Pavla Tykače.

Mafra je nejsvobodnější médium. Ty ostatní mají nějaké majitele. Já do toho nezasahoval.

No, pamatuji si, že jste se dřív o zásahy pokoušel. Volal jste redaktorovi Janu Kálalovi…

Já jsem se Kálala ptal, proč nebyl na tiskovce, on mě nahrál.

Naši experti vyhodnocují, jestli F-35 skutečně potřebujeme, říká šéf ANO Andrej BabišVideo: Novinky

Vaši poslanci za hnutí ANO kritizují nákup F-35. Naopak vláda Petra Fialy se chystá nákup podpořit. Jaký na to máte názor vy?

Problém je, že tato vláda má vždycky dostatek peněz pro Ukrajinu. Vždycky dostatek peněz na obranu. To je dobře, samozřejmě. Ale zároveň musí mít peníze pro školství, pro zdravotnictví, pro rodiny, pro důchodce. Není možné stále říkat ano na všechno, co obrana chce. My potřebujeme vědět, jestli skutečně je to 400 miliard, jaký to má harmonogram. Jestli skutečně gripen nabízí levnější variantu, prodloužení nájmu zdarma. My to nevíme. Naši experti to vyhodnocují. My se k tomu vyjádříme v rámci skutečného návrhu na rozpočet na příští rok. Protože 400 miliard je obrovská suma. Potřebujeme vědět, jestli skutečně potřebujeme mít taková drahá letadla. Nebo jestli armáda nepotřebuje radši protiraketové systémy, nějaký iron dome, jako je v Izraeli. Podívejme, jaká je válka na Ukrajině, jak se tam bojuje: drony, helikoptéry atd. My na to ještě nemáme názor. Ale ta suma je obrovská, šílená.

Ale 400 miliard korun není potvrzená suma.

To ještě nevíme. Musíme vědět ty detaily.

Každopádně F-35 nakupují ostatní státy v EU. Není i to jeden z argumentů, proč bychom se měli připojit?

Tak Slovensko nakupuje F-16 a stále na to čekají. Já na to nejsem expert. Musíme budovat armádu, měli bychom plnit naše závazky. Otázka je, proč se dvě procenta přesunula na rok 2024 a nepočkala na rok 2025. A proč jsou peníze jen na obranu Ukrajiny, a ne pro ostatní. Není normální, aby rodiče v této době museli dávat dětem do školy papír nebo toaletní mýdlo, jak čtu v médiích. Počkáme si na rozpočet a potom budeme reagovat.

Klasické přísloví říká: chceš-li mír, připrav se na válku.

Ježišmarjá. Pokud má Fiala peníze na obranu a na Ukrajinu, musí mít peníze i pro důchodce, mladé rodiny, sport, kulturu, školství!

V srpnu jste navštívil maďarského premiéra Viktora Orbána, na Facebooku jste ho nazval svým kámošem. Vy s ním souhlasíte v jeho názorech na Rusko a na Ukrajinu?

To neříkám. Je to můj přítel. Potřeboval jsem přece spojence na prosazování českých zájmů. A Viktor Orbán je nejspíš kámoš i Fialy, to on mu vyjednal výjimku pro ruskou ropu.

Co říkáte na výrok svého přítele Orbána, že Putin není válečný zločinec a Ukrajina není suverénní stát?

Putin je agresor. Samozřejmě, že jo. Válka nikdy neměla začít. Ještě 11. listopadu 2018 jsme všichni seděli v Paříži, čtyři roky po anexi Krymu, Putin tam seděl s Trumpem i Merkelovou… Válka je špatně. Světoví politici by se měli zasadit o to, aby skončila.

Orbán také řekl, že Ukrajina nemůže válku vyhrát.

Nechci komentovat, co Orbán říká. Vy také asi nesouhlasíte se všemi názory vašich přátel. Souhlasím s ním ale v tom, že kdyby Trump byl prezident, tak by k válce nedošlo.

Protože bychom Ukrajinu obětovali?

Proč to říkáte? Děláme politiku EU a NATO. I francouzský prezident Macron je můj přítel. Mám přátelské vztahy i s tureckým prezidentem Erdoganem, s Kurzem (bývalý spolkový kancléř Rakouska – pozn. red.). Můj velký přítel je Xavier Bettel, premiér Lucemburska. Vytvořil jsem si kontakty, abych hájil zájmy ČR.

Sledujete volby na Slovensku? Sdílíte obavy, že pokud vyhraje Směr, změní se kurz slovenské zahraniční politiky?

Koukal jsem se, jak se pobil Matovič s Kaliňákem (šéf hnutí Obyčejní lidé a bývalý ministr vnitra za Směr – pozn. red.). To je úplné peklo. Těším se na předvolební debaty. Ale nemyslím, že slovenské volby budou mít na nás vliv. Starejme se o Českou republiku.

Jak jsou podle vás důležité evropské volby? Povede vás místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová?

Jsou důležité. O lídrovi není rozhodnuto, ale Klára Dostálová je skvělá kandidátka, bude prosazovat české zájmy. Takových lidí moc není. Většina lidí, když přijde do Bruselu, tak „zbruselovatí“.

Dita Charanzová, Martina Dlabajová se s vámi názorově rozešly, Radka Maxová přešla do SOCDEM. Nehlásí se k vám ani Telička. Budete tedy teď vybírat poslušnější kandidáty do Bruselu? Někoho, kdo od vás po volbách neodejde?

Doufám, že naše nominace budou kvalitní. Lidi, kteří nás zneužili, aby měli pozice a příjmy, nás nezajímají.

Vy jste řekl, že chcete, aby tématem evropských voleb byla migrační politika.

Naším tématem určitě. Fialova zrada, Rakušanova zrada. Pozvali ilegální migranty do Evropy.

Proč opakujete, že je to pozvání migrantů do Evropy? Ministr vnitra Rakušan podepsal migrační pakt, který má ale za cíl v zásadě to samé, co jste ve vaší vládě chtěli i vy.

To není pravda.

Nechtěli jste přijímat migranty a chtěli jste pomáhat jinak. Migrační pakt má za cíl to samé. Má přinést možnost pomáhat jiným způsobem, ale nepřijímat uprchlíky, které nechceme.

Není to pravda. My jsme zarazili kvóty v roce 2018. Potom nás zažalovali. Dá se dohledat v mé tiskové konferenci před odletem do Bruselu, že jsem zásadně odmítal to, co oni podepsali a zradili. Když řeknete migrantům, a to jsou mladíci, kterým je 15 až 16 let, a každý z nich má mobil, že bereme 30 tisíc migrantů, tak je to pro ně pozvánka. Oni je pozvali. Podívejte se, co je teď na Lampeduse.

Jediné řešení migrace je, že lodě nevyplují. Že se o lidi postaráme mimo Evropu. Když někoho někdo chce ze zahraničí, tak ať se dopředu jasně ví, že ten člověk přijede a bude někde pracovat. V Německu, v Nizozemsku nebo nevím kde. My ilegální migraci nechceme. Je to mafie, která kasíruje šest miliard eur ročně.

Vláda se snaží z příjmu migrantů vyplatit, stejně jako jste to prosazoval vy.

Tak proč jich do Evropy tolik chodí? Je to bezpečnostní riziko. V zahraničí jsou kvůli tomu no-go zóny! Sami chceme rozhodovat o tom, kdo tu bude žít, ne Brusel.

A to budeme, protože místo příjmu migrantů můžeme být díky migračnímu paktu solidární jinak. Rozhodovat o tom budou v reakci na situaci ministři vnitra členských zemí. To znamená, že když budete ve vládě, budete o tom rozhodovat i vy.

Nesnažte se obhajovat tuto vládu. Nikdo se nevěnoval migraci jako já. O migraci vím všechno. Je to zrada a pozvánka do Evropy.

Slovenský nejvyšší soud zase potvrdil dřívější verdikt bratislavského soudu, že jste v kauze evidence u StB žaloval nesprávnou instituci, a to slovenský Ústav paměti národa (ÚPN).

To je také náhodička, že jsem třikrát vyhrál soud a potom, div se světe, devět dnů před našimi volbami soud na Slovensku řekl, že jsme špatně žalovali. Přitom to tak do té doby dělali všichni. Odvolali jsme se, ale čekali jsme, že to zamítnou, tak to pro rezervu naši advokáti zažalovali znovu už před třemi měsíci. Řekl jsem, že se budu soudit, dokud se neočistím. Klidně celý život.

Chcete teď Slovensko žalovat ve Štrasburku… Co si od toho slibujete?

Slibuju si spravedlnost. Celá ta kauza mě ohromně poškodila. Zkuste si představit, že o vás všichni tvrdí něco, co víte, že není pravda. Třikrát vyhrajete soud, ale kvůli administrativním výmyslům to ani po 11 letech nekončí. Ty soudy jsou extrémně pomalé.