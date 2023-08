ANO odmítá stamiliardový nákup F-35

Za 24 strojů by mělo české ministerstvo obrany zaplatit až 122 miliard korun, přičemž další desítky miliard korun by mělo stát přebudování letiště v Čáslavi. Babiš Právu řekl, že o postoji k největšímu armádnímu nákupu rozhodnou na příštím zasedání klubu.

„My chceme slyšet, proč ten nákup bude efektivní a přínosný pro ochranu České republiky, a ne argumenty, že F-35 musíme nakoupit, protože je nakupují všichni, to je názor žáka první třídy,“ řekl Růžička.

Růžička by za efektivnější považoval investovat do lepší protivzdušné obrany. „Na základě zkušeností z Ukrajiny bychom měli vybudovat funkční protivzdušnou obranu, ne začít nákupem F-35,“ poznamenal.

Poslanec ANO a bývalý vojenský pilot Roman Kubíček by českým pilotům přál, aby mohli létat na nejmodernějším letounu, ale podle něj jsou F-35 pro plnění dosavadních úkolů neefektivní, protože jejich provoz vyjde až na trojnásobek proti gripenům. „Nyní takové stroje armáda nepotřebuje,“ řekl Právu Kubíček. Dodal, že vláda by s nákupem neměla spěchat, protože k tomu ČR nikdo v NATO nenutí. „Za optimálnější bych považoval vypsání tendru. Protože pro ochranu našeho území i pro plnění aliančních úkolů by mohly stejně dobře sloužit F-16 nebo gripeny,“ dodal Kubíček.