Autoškoly podražily, přesto mají v létě plno

Autoškoly přitom již výrazně zdražovaly loni, podle statistik v průměru o čtvrtinu. Zdůvodňovaly to vyššími cenami pohonných hmot, automobilů i práce instruktorů. Kvůli razantnímu zdražení se dostaly i do hledáčku antimonopolního úřadu (ÚOHS), který zkoumal výroky pro média s podezřením, zda tak nekoordinují ceny. Letos v lednu ÚOHS informoval, že i vzhledem k přijatým nápravným opatřením se rozhodl nezahájit ve věci správní řízení.

„Je to stejné jako dřív. Když se člověk učí, tak to umí. Když si myslí, že přípravu nechá na víkend před zkouškou, tak je to horší,“ míní Jan Čapek z Autoškoly Čapková. „Spíš než otázky se projeví nepozornost, nervozita,“ dodal.

O něco vyšší počet odpadlíků u zkoušek zaregistroval provozovatel olomoucké autoškoly Zdeněk Dvořák. Spíš než novými testovými otázkami je to podle něj tím, že dříve měli žáci spoustu možností zkoušku udělat. Nyní mají jen tři. Toto pravidlo začalo platit již loni v červenci. „Nevybavuji si, že by některá otázka byla tak záludná, že by při ní klienti chybovali častěji než u jiných. Je to různé. Každému totiž sedí něco jiného,“ tvrdí Dvořák.