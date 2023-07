Armáda kupuje kamikadze drony

Podle informací Práva by měla obrana vyjednávat s izraelskou firmou UVision, která vyrábí sebevražedné drony Hero různých velikostí od malého o váze osmi kilogramů až po 150kilogramový dron, který doletí 200 kilometrů a dokáže zničit těžkou obrněnou techniku.

„Zámyslem armády je pořídit deset souprav vyčkávací muni­ce pro jednotky pozemních sil,“ dodala Cyprisová. Smlouvu chce generální štáb podepsat do konce roku 2023.

Podle šéfredaktora Armád­ního technického magazínu (ATM) Michala Zdobinského kombinují kamikadze drony výhody naváděné střely a průzkumného bezpilotníku. „Užívalo se to i dřív, ale na Ukrajině se ukázalo, jak je to nebezpečná zbraň, protože je to jak průzkumný, hlídkující, tak i úderný stroj v jednom,“ řekl Právu Zdobinský.