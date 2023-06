Armáda obsadila pražské náplavky. Slaví tu 30. výročí

Armáda ČR se ve středu v centru Prahy představuje statickými i dynamickými ukázkami. S veřejností tak slaví 30 let své existence.

„Zajímavé je to v tom, že je to historicky poprvé takto v centru Prahy. Chceme se samozřejmě přibližovat veřejnosti. A je důstojné si připomínat milník 30 let novodobé České republiky a armády, která je s ní celou dobu,“ řekl Novinkám náčelník generálního štábu Karel Řehka, který na akci také zavítal.