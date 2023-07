Slovensko před volbami: Favorit Fico, risk Matoviče a čeští marketéři v akci

O přízeň voličů se v září bude ucházet 24 stran a jedna koalice. Vítěz minulých voleb hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče, které v roce 2020 získalo přes 25 procent hlasů, jde do rizika, když vytvořilo koalici se stranou Za lidi a Křesťanskou unií. Jako koalice potřebují získat minimálně sedm procent hlasů, aby se dostali do parlamentu. Aktuální preference koalice kolem OLaNO se pohybují právě kolem sedmi procent.

Z OLaNO odešla skupina kolem bývalého premiéra Eduarda Hegera, ale jeho nové straně Demokraté se v průzkumech moc nedaří. Získala by jen kolem tří procent hlasů. Na pětiprocentním prahu potřebném pro vstup do parlamentu se pohybuje bývalá vládní strana Svoboda a Solidarita (po novém Saska) Richarda Sulíka. Naopak, se vstupem do parlamentu, by neměly mít žádné problémy strany Směr, Progresivní Slovensko, Hlas-sociální demokracie a Republika.