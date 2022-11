Babišovi nahraje ekonomická krize, míní analytik

Andrej Babiš místo předem oznámeného pondělí ohlásil už v neděli večer, že bude kandidovat na prezidenta. Byl to překvapivý krok?

Pro mě to bylo překvapení. Je evidentní, že tím rozhodnutím si byl jistý už delší dobu a nevydržel otálet. Zřejmě zjistil, že má ze všech zvažovaných kandidátů za ANO nejlepší pozici a nejvyšší podporu, lidé ho znají. Takže se rozhodl jít do toho sám.

Podle vašich šetření by ale ve druhém kole Babiš prohrál s téměř každým kandidátem, to jsou vaše vlastní slova. Znamená to, že jde do předem prohraného boje?

V tuto chvíli se to tak může zdát, a kdyby druhé kolo prezidentských voleb bylo dnes, případně ještě teď na podzim, pak by to zřejmě platilo. Nezapomínejme ale, že máme dva a půl měsíce do prvního kola, které Andreji Babišovi téměř jistě neuteče. Pokud v něm nezvítězí, obsadí druhou příčku.

To bude mít dvojí důsledky: oslabí relevantní kandidáty, které volí část opozičního, neparlamentního spektra, což jsou především Josef Středula a kandidát SPD Jaroslav Bašta. A druhý efekt bude ten, že u tří hlavních kandidátů z „vládního“ tábora, tedy abecedně u Pavla Fischera, Danuše Nerudové a Petra Pavla, je menší šance, že by se do druhého kola dostali dva z těchto tří. Druhé kolo může být zajímavé.

Andrej Babiš jde do volby s řadou nevýhod, ale jedna z jeho výhod určitě bude zvyšující se společenská tenze. Pokud bude přibývat lidí v ekonomické krizi, bude mu to nahrávat.

Pokud kampaň Nerudové bude mít šmrnc, může být černým koněm prezidentských voleb

Kdo má největší šanci Babiše porazit? Petr Pavel?

Podle našich dat je to právě on. Na rozdíl od dvou dalších favoritů, tedy Fischera a Nerudové, má totiž šanci oslovit značnou část voličů z toho druhého tábora. Tedy voličů ANO, Miloše Zemana, SPD či neparlamentních subjektů.

Jaké šance má Danuše Nerudová? Může překvapit?

Rozhodně. Už rok, rok a půl u ní sledujeme nárůst znalosti a přijatelnosti, tedy volitelnosti, a z této pozice jde pořád nahoru. Nyní by byla třetí na pásce, ale pokud se jí dál bude dařit oslovovat voliče, dobře působit v debatách a pokud její kampaň bude mít celkově šmrnc, může být černým koněm prezidentských voleb.

Co když se hlasy těchto tří favoritů v prvním kole vzájemně roztříští?

To se stát může. Sledovali jsme volební překryvy a mezi trojlístkem Fischer–Nerudová–Pavel takové překryvy jsou. Nejsou extra velké, ale zhruba osm až deset procent voličů se mezi těmito třemi kandidáty bude rozhodovat až v ostré fázi kampaně.

Může se stát, že se kvůli tomu do druhého kola nedostane ani jeden z nich?

Domnívám se, že nikoli. Vzpomeňme na loňské sněmovní volby, kdy všech pět stran nynější vládní koalice dostalo zhruba 44 procent. To je téměř polovina voličů. Kdyby se rozdělila na třetiny, je to pořád po patnácti procentech. Tolik hlasů další kandidáti, tedy Středula a Bašta, nejspíš nezískají.

Středula by byl tomu asi nejblíž, ale on si nepřikloní podstatnou část vládních a část opozičních voličů. Babiš by musel být v kampani stále útočnější a rétoricky neohrabaný, aby si ji pokazil a část jeho voličů přebral Středula.

Trestní stíhání Babišovi škodí. Jsou to však jednotky procent úbytku

Babiš naopak slíbil, že bude dělat pozitivní kampaň a bude empatický. Umíte si to představit?

Tak tohle prohlášení mě za­ujalo asi nejvíc. Je třeba říci, že „pozitivní vedení kampaně“ může jinak vnímat Andrej Babiš a jinak voliči vládních stran, kde bude logicky asi největší pnutí. Jeho stabilní voliči mohou vnímat pozitivně, když se bude strefovat do vlády, když bude upozorňovat na chyby ve vládní komunikaci a na čím dál hlubší ekonomický propad. Jak moc empatický bude, to se uvidí v přímých střetech a v televizních debatách.

Může mu uškodit soudní proces?

Vnímám to jako druhé největší negativum. Trestní stíhání Babišovi škodí, v datech jsme to zaznamenali. Jsou to však jednotky procent úbytku a spíš u nerozhodných voličů.

Jak takový nerozhodný volič vypadá?

Je to člověk na pomezí středního věku, stále ekonomicky aktivní. O něco vzdělanější, na pomezí maturity a vysoké školy. Dřív volil ČSSD, nyní SPD nebo i Zelené. Může to být jeden z milionu voličů, jejichž hlasy dnes nejsou zastoupeny ve Sněmovně. Důležité je, že svou ekonomickou úroveň vnímá jako klesající. Z Babiše může cítit, že v něm má zastání.

Jaká je podle vás jeho největší nevýhoda?