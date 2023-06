Adiktolog Trantina: Život bolí a nikdo nám to neříká. Se závislým jednejte s láskou, ale tvrdě

Jedním tématem rozhovoru je i propojení závislostí a nejrůznějších traumat z minulosti. „Já to často ilustruju na svém životě. Vyrůstal jsem jenom s maminkou a ve skupině vrstevníků jsem neměl dobré postavení. Vynikal jsem bájnou lhavostí, vymýšlel jsem si různé věci, které mám, ale ve skutečnosti jsem je neměl. Dost mě to poznamenalo. Když potom přišla doba, kdy jsem měl nějaké možnosti, tak jsem měl potřebu ukazovat všem, jak jsem úspěšný a bohatý. Něco jsem si tím kompenzoval, určitě tam hrálo roli i to, že jsem neměl tátu,“ vypráví otevřeně Trantina, který před praxí adiktologa a psychoterapeuta pracoval ve vysokých manažerských funkcích.