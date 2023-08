200 korun za vjezd. Praha chce od ledna kasírovat řidiče mířící do centra

Od začátku příštího roku by mohli řidiči mířící do Prahy platit za vjezd do centra. V plánu to má radnice Prahy 1 ve spolupráci s magistrátem. Cena za vjezd by měla být 200 korun, přiblížil na sociálních sítích bývalý expert BESIP Petr Vomáčka.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky Magistrála v Legerově ulici (ilustrační foto)

Článek „Mýtné by mělo zasáhnout celou oblast Prahy 1 mimo magistrálu a cena bude stanovena jen za celodenní průjezd ve výši 200 Kč. Poplatek se bude kontrolovat speciálními vozy obdobnými těm na zóny placeného stání. O způsobu platby i výjimkách zatím není rozhodnuto," napsal na svůj Facebook v úterý Vomáčka, který v současnosti vede dopravní odbor na Praze 14. O případném zpoplatnění vjezdu do centra metropole se spekuluje dlouho. O záměru hovořili již v květnu náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) i starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09). Cílem má být podle Hřiba zamezit například kolonám brzdícím provoz MHD na Malé straně či protějším Smetanově nábřeží. Magistrát má mít zpracovanou právní analýzu a nyní vzniká návrh opatření. „Prvotní ucelený návrh bude k dispozici do čtrnácti dnů. Návrh zpoplatnění vjezdu je na oblast obou břehů Vltavy kolem Karlova mostu, to znamená levý břeh v okolí ulic Újezd, Karmelitská od Tržiště, pravý břeh v okolí ulic Divadelní, Smetanovo nábřeží, Křižovnická. Předběžně se začátkem roku 2024," přiblížil serveru iDnes.cz radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (ANO). Podle Hřiba se poplatek nebude týkat rezidentů nebo místních podnikatelů. „Finální návrh zpoplatnění vjezdu do vybraných částí centra ještě dolaďujeme a žádná hotová věc není na stole," napsal na sociální síti X. Zároveň popřel tvrzení Vomáčky, že má být zpoplatněno celé území Prahy 1, nikdy to prý nebylo ve hře. O chystaném opatření v pondělí informoval server iRozhlas.cz, podle něhož to podporuje magistrát i Praha 1. Naopak proti se staví některé okolní městské části, například Praha 6, která se obává, že by se z ní stalo parkoviště pro lidi mířící do samého centra města. Nesouhlasí ani řada Pražanů. Novinky se obrátily na starostku jedničky Radoměřskou, zda pro krok má vyjednanou podporu magistrátní koalice, případně kdo konkrétně návrh podporuje. Odpověď zatím nedorazila. Primátor Bohuslav Svoboda totiž na konci června v podcastu Novinek PoliTalk odmítl, že by něco takového Praha chtěla a zpoplatnění vjezdu do centra podmiňoval dokončením okruhu. „Nechce to Praha. To řekla Praha 1. Já s tím nesouhlasím, protože jsem přesvědčen o tom, že zpoplatnit můžete vjezd kamkoliv, když umožníte něco jiného. Když nemáme okruh, tak zpoplatnění vjezdu je vlastně zabránění někomu, aby se někam dostal, třeba za dědečkem. Pro mě je podmínka dokončení okruhu, nebo vytvoření podmínky, která umožní volit jinou variantu," prohlásil tehdy primátor. Svoboda: Úspory mohou zpomalit výstavbu metra D či okruhu