Praha chce zpoplatnit vjezd do historického centra

Zatím není jasné, jak velké oblasti by se opatření mělo týkat, ani kolik by lidé, kteří v samotném centru města nebydlí, za vjezd platili.

Městská Technická správa komunikací (TSK) podle Hřiba nyní pracuje na dopravních modelech. „Nějaké dopady do dopravy budou, ale víme, že to nebude znamenat nějakou katastrofální apokalypsu,“ řekl.

Měl by být zpoplatněn vjezd pro nerezidenty do historického centra Prahy?

Stále se řeší také to, jaké přesně oblasti by se mělo opatření týkat nebo kolik bude vjezd do centra stát. Radoměřská dodala, že zásadní je také vymahatelnost. „Musí probíhat důkladná, pečlivá, důrazná a nekompromisní kontrola toho, co zavedeme,“ uvedla.