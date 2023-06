Svoboda ve stopách Hřiba. Statisíce za poradce

„Jedná se o systemizovaná místa, která jsou zařazena do 11. platové třídy přílohy,“ dodal s tím, že odměňováni jsou podle přílohy číslo 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Plat poradců by se měl pohybovat od 25 do 37 tisíc korun. Zbylé peníze by tedy měli získat v rámci příplatků.