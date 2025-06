Přednosti prarodičů, jejichž přítomnost vnoučata vyhledávají

Pokud prarodiče touží po pozornosti svých vnoučat, pak by se měli snažit s nimi trávit maximum času už odmala. Čas a pozornost jsou totiž přesně to, co dětem dává pocit jistoty, že vám na nich záleží. „Stačí být vedle nich, povídat si s nimi či je jen podporovat v tom, co mají rády,“ vysvětluje psycholog Ernesto Lira de la Rosa.