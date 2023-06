Když děti nenavštěvují své rodiče

Málokdo si přitom umí vůbec představit, co zažívají rodiče, kteří neznají důvod, proč se jejich děti rozhodly od nich distancovat. Jaké to pro ně je, když čekají na návštěvu, která se nikdy nedostaví.

Bohužel v posledních letech se se svými rodiči rozchází stále více dětí. Je to dáno i tím, že se model rodiny mění. Už neexistuje taková podřízenost dětí ke svým rodičům, zároveň domácí prostředí již není tak strukturované a pro děti je mnohem snazší se osamostatnit.

Podle studie publikované v magazínu The Journals of Gerontology řada dětí přeruší vztah s rodiči, aniž by k tomu existoval pádný důvod.