Žena ukázala trik, který šetří peníze za zavazadla v letadle. Video se stalo virálním

Tedi Ivanovová z Belgie se na sociální sítí TikTok pochlubila trikem, díky kterému se jí daří při cestování letadlem ušetřit na poplatcích za nadpočetní zavazadla. Oblečení, které by normálně dala do kufru, nacpala místo toho do povlaku polštáře a bez problému prošla bezpečnostní kontrolou. Video jejího malého podvodu se stalo virálním a posbíralo přes 40 milionů zhlédnutí.

BEZ KOMENTÁŘE: Studentka ukázala trik, který šetří peníze za zavazadla v letadle.Video: Newsflare, AP

Jednadvacetiletá žena z Belgie uvedla, že měla problém s kapacitou kufrů už jako studentka. „Balení pro mě bylo vždy frustrující, pokaždé jsem se musela omezovat, protože rodiče za kufry navíc nikdy neplatili, cestovali jsme pouze s příručním zavazadlem," cituje ženu server Mirror. „Ráda nosím na dovolené spoustu různorodých outfitů a snažit se nacpat všechno do malého kufru je hotová noční můra," doplnila žena, která na videu následně odhalila, že oblečení nacpe do velkého povlaku na polštář, s nímž není nejmenší problém při bezpečnostní prohlídce. Podle ženy je trik šikovný, protože zabije dvě mouchy jednou ranou; řeší problém s nedostatkem místa, ale zároveň lze využít polštář pro jeho běžný účel. Belgičanka radí, aby lidé do polštáře dávali jen měkké věci, jako je právě oblečení. „Nechovejte se podezřele!" okomentovala video, které na TikToku nasbíralo už přes 40,5 milionu zhlédnutí. Je to problém aerolinek Diváci ocenili ženinu vynalézavost. Jeden z komentujících uvedl, že pracuje u bezpečnostní kontroly na letišti. „Je nám jedno, že je povlak vyplněný oblečením, to je problém leteckých společností," uvedl. Ivanovová je ráda, že mohla svým nápadem pomoci dalším lidem. „Nemusím díky tomu řešit problémy s tím, jak si dovezu všechno oblečení," uzavřela.