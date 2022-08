Belgičan se stal v 17 letech nejmladším člověkem, který sólo obletěl planetu

„Cítím se teď mnohem sebevědoměji, co se týče letectví. Je pro mě teď snazší pohlédnout na problém a snažit se ho vyřešit, to je pozitivní změna,“ uvedl Rutherford, který má belgicko-anglické kořeny.

Let vedl přes Afriku a oblast Perského zálivu do Indie, Číny, Jižní Koreje a Japonska. Přeletěl také severní Tichý oceán a po deseti hodinách nepřetržitého letu přistál na sopečném ostrově poblíž Beringova průlivu, odkud zamířil na Aljašku a po západním pobřeží Spojených států do Mexika. Pak opět zamířil na sever a podél východního pobřeží USA a Kanady se přes Atlantický oceán dostal zpět do Evropy.