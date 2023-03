Zámek Zelená Hora: nový nájemce, nová éra

„Začínáme prvního května, pak bude otevřeno vždy o víkendech a přes prázdniny snad každý den,“ řekl Právu Hynek Gloser, plzeňský architekt a předseda zmíněného družstva. To je odnoží Matice sv. Jana Nepomuckého – ta v roce 2021 uzavřela s ministerstvem kultury, hejtmanstvím, Ústavem pro studium totalitních režimů, organizací Post Bellum, městem Nepomuk a s obcí Klášter memorandum o revitalizaci celého areálu.

„Rádi bychom se pokusili zámek oživit do doby, než se najdou peníze na jeho generální rekonstrukci,“ dodal.

Programy mají mít duchovní i zábavní rozměr. „Centrem víkendových dopolední bude zdejší kostel, na odpoledne připravíme akce i atrakce pro rodiny s dětmi. Občerstvení, trhovci, kolotoč, divadélko,“ podotkl Gloser a dodal: „Uvažujeme o letním kině i o koncertech, a to jak vážné hudby, tak ve stylu folk či country – na ty ale dojde asi až příští rok. A pokud někdo přijde s vlastním smysluplným záměrem, tak jen dobře.“

Do budoucna mají na zámku, který proslavil Rukopis zelenohorský i Černí baroni, vzniknout podle zmíněného memoranda muzejní expozice připomínající perzekuce z časů fašistické a komunistické totality. „Doufáme, že se ještě letos podaří zajistit na toto téma alespoň jednu výstavu, další by měly následovat. V plánu jsou také besedy s mládeží,“ podotkl Gloser.

Nájemce vybrali místní zastupitelé z pěti uchazečů. „Vítězná nabídka byla nejlepší finančně i programově,“ sdělil starosta Lukáš Brož (Za Klášter krásnější). Družstvo bude mít celý rozsáhlý areál, tedy s výjimkou Šternberského dvora v podzámčí, v pronájmu až do roku 2026, a to vždy od počátku května do konce října. Nájemce garantuje, že obci každoročně vyplatí minimálně tři sta tisíc korun.