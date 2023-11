Za tajuplným jantarem na břeh Baltu. V minulosti byl ceněn skoro jako zlato

Jantar je ztvrdlá pryskyřice z jehličnanů, které rostly na zemi před miliony let. Jeho stáří se většinou pohybuje mezi 25 až 50 miliony let, ale u nejstaršího nalezeného kusu to bylo až 320 milionů let. Většinou mívá různé odstíny zlatavě medové barvy, ale může být i žlutý, bílý nebo téměř průhledný, ale také zelený, modrý či černý. Záleží na příměsích, které obsahuje.