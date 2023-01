Jedinečná Vratislav. Polské Benátky severu mají pohnutou historii i neotřelý půvab

Jinou formou protestu, který byl právně složitě napadnutelný, bylo třeba to, že zdarma rozdávali lidem nedostatkový toaletní papír nebo dámské hygienické potřeby. Anebo letáky se sloganem: „Občané, pomáhejte policii a bijte se sami.“ V centru turistických informací můžete dostat mapu a vydat se po stopách některých trpaslíků.

Na Tumský ostrov, centrum církevního života, se vchází přes Most milenců. Ještě nedávno byl ověšený hrozny zámků, které symbolizovaly, jak velká je dnes poptávka po pevné a idylické lásce v těchto nejistých a vůbec ne idylických dobách. Když městská správa zámky odstranila, zjistila, že jich na mostě viselo dvanáct tun. Teď už se tam v každém případě věšet nesmějí. Hrozí za to pokuta. Největší vytrvalci pověsí aspoň občas, nepozorovaně, nějaký zámek lásky na zábradlí zdejšího nábřeží.

V zimě rozsvěcí kolem půl čtvrté odpoledne a zhasínat začíná až od šesté ráno. „Můžu si pospat jak medvěd,“ žertuje. Pod pláštěm má malou plynovou bombu. Z ní vede hadice do dlouhé hole, na jejímž konci je plynový hořák, kterým lampy rozsvěcí. Projít se s ním skrz křivolaké uličky této nejstarší čtvrti města, kde Vratislav vlastně vznikla, je hezký zážitek.

Tumskému most se přezdívá most milenců.

Stará gotická radnice s renesanční výzdobou, která stojí na náměstí Rynek, je už sedm století přirozeným centrem světského života. Přímo pod ní najdete slavnou Svidnickou pivnici. Kdo ji nenavštívil, jako by ve Vratislavi nebyl. Je jednou z nejstarších v Evropě. Jedla tu řada slavných lidí, třeba císař Zikmund Lucemburský, Johann Wolfgang Goethe, Fryderyk Chopin a spousta dalších známých osobností.

Když jsme si pak venku prohlíželi vnější výzdobu gotické radnice, našli jsme mezi sochami světců, panovníků a oficiálních osobností také rozhořčenou manželku. Vítala rozjařeného muže s dřevákem v ruce. A pod jedním ze světců jsem nalezl i veselou jeptišku, jak s chutí popíjí pivo. Hned vedle mnicha, který na něco trochu otráveně a trochu vystrašeně přísahal. Připadalo mi to, jako když si sochařští řemeslníci zažertovali a vpašovali do strnulých oficialit kus obyčejného života. Že by zas něco typicky vratislavského?