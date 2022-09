Vzala si příruční zavazadlo, aby ho neztratila. Místo ní ho ztratila aerolinka

Watsonová v druhé polovině srpna cestovala z Wilmingtonu v Severní Karolíně do Toronta přes Washington DC. Vzhledem k chaosu, který během léta letecké odvětví zachvátil, se rozhodla vzít si příruční zavazadlo, aby ho měla hned po ruce, řekla pro server Insider. Kvůli nedostatku místa však musela kufr přece jen nechat u odletové brány odbavit a stalo se tak to, čeho se obávala. Aerolinky bagáž ztratily.

V běžném případě by si cestující kufry vyzvedli hned po přistání vedle letadla. Watsonová se však od personálu dozvěděla, že její příruční zavazadlo automaticky putovalo do letadla mířícího do Toronta, a to bez jejího souhlasu nebo vědomí. To už měla žena nepříjemné tušení.