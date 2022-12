V krajině Slovenského Liptova si užijete relax, zábavu i adrenalin

Stojíme v jednom z efektně nasvícených dómů. Nádherné krápníky visí ze stropu, ale rostou i ze země. Protékají tu průzračné vody říčky Demänovky, vidíme jezírka včetně azurového. Určité příměsi zbarvují krápníkové útvary různými tóny – například sloučeniny železa a manganu je mění do žluta až červena, manganu do černa, hořčíku do šeda atd. Bílá barva znamená, že vápník zůstal téměř čistý, bez příměsí.