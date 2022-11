V klášteře ukrytém pod mohutnou skálou se zrodilo moderní Španělsko

Ke klášteru přijíždíme z nedalekého města Jaca. Když vejdeme pod klenby a oblouky staré téměř tisíc let, dýchne na nás chlad a zvláštní slavnostní atmosféra. Při budování hlavní vstupní haly stavitelé využili a rozšířili stávající jeskyně. Uvnitř skalního masivu je také předrománský kostel s původními malbami a gotická kaple sv. Viktoriána.

V kostele byl podle pověsti uložen Svatý grál, aby chránil Aragonské království před muslimy. Později ho král Alfons V. Aragonský odvezl do valencijské katedrály a dnes je v klášteře vystavena kopie.

Na malém dvoře sídlí Nekropolis s hrobkami všech významných šlechticů Aragonského království. To je stejné uspořádání, jako kdyby u nás byli na jednom místě pohřbeni Rožmberkové, Šternberkové, Schwarzenbergové apod.

V současnosti přístupné prostory jsou pouhou třetinou původního kláštera. Za zmínku stojí, že San Juan de la Peña je zasazen na trase poutní Svatojakubské cesty do Santiaga de Compostela. Okolní divoká krajina patří do národního parku, je protkaná sítí pěších stezek, a tak se nabízí možnost spojit spirituální exkurzi do kláštera s túrou po pyrenejských svazích.