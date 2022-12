V Jeseníkách zavádějí virtuální skipas. Jako první na světě

„Jsme opravdu úplně první na světě, kde se tato revoluční novinka testuje a půjde do ostrého provozu. Předpokládáme, že na Vánoce. Jde opravdu o velký zlom a vůbec nebylo jednoduché ten systém vytvořit. Společnosti Axess se to ale jako první na světě podařilo,“ řekl Právu šéf lyžařského resortu Kopřivná Karel Ležatka.

Nyní ve ski areálu Kopřivná nový odbavovací systém testují. „Zkoušelo se to už i v laboratoři v Rakousku, ale to je prostě něco jiného než přímo v lyžařském areálu. Tím naším projde za rok přes 180 tisíc lidí. Zkoušíme, jak to funguje při různých teplotách a počasí. Třeba dnes jsme tu měli minus 15 stupňů a fungovalo to,“ líčil Ležatka. Podotkl, že od virtuálního skipasu si také slibují i to, že budou více propojeni se svými návštěvníky.