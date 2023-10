Třetí nejdelší jeskyně světa se „prodloužila“

Od roku 1987 jeskyni prozkoumaly na dvě desítky expedic z různých zemí. Při té poslední byla oficiální délka jeskyně „prodloužena“ na 409,9 kilometru. Hloubka pak byla naměřena do 912 metrů, jak podle serveru CGTN tým vědců uvedl na konferenci 26. září.

Vědci při výzkumech objevili též čtyři desítky fosilií pandy velké. Nejstarší nálezy jsou datovány až 100 000 let do minulosti, nejmladší pak „pouze“ několik set let.