Ledová jeskyně na Slovensku je téměř bez ledu

Odborníci se přitom snažili různými zábranami snižovat proudění teplého vzduchu do jeskyně. Objevily se také úvahy, aby se jeskyně ochlazovala pomocí techniky, ale tento proces by byl nepřirozený, a navíc dost drahý. Průvodce Tomáš Tereštík říká, že by stačily dvě-tři chladné zimy a led by se v jeskyni opět objevil.