Moravský Betlém proslavila jeskyně Šipka, Trúba i perníkové uši

A v neposlední řadě – pokud tudy projíždíte směrem do Beskyd nebo do Ostravy, na kilometry daleko vás bude „pronásledovat“ štramberská dominanta, čtyřicetimetrová válcová věž zvaná Trúba, jediný dochovaný pozůstatek gotického hradu.

Zároveň městečko obklopuje příroda protkaná značenými turistickými cestami. Téměř do všech směrů musíte stoupat do kopce, ale námaha stojí za to – aniž byste nachodili spoustu kilometrů, můžete si malebný Štramberk prohlédnout z několika vyhlídek. Jedna z nich se nachází poblíž zmíněné jeskyně, která inspirovala světoznámého malíře a ilustrátora dobrodružné literatury Zdeňka Buriana. Město je však spojeno i s dalšími významnými osobnostmi.