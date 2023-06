Třeboň nejsou jen rybníky. Má také kouzelné historické centrum, zámek i Bertiny lázně

Z Třeboně lze vycházet či vyjíždět na nenáročné výlety do přírody a za dalšími památkami, k nimž patří i nedaleký Trocnov, rodiště vojevůdce Jana Žižky. V Třeboni sídlí i největší evropské sladkovodní rybářství, odkud se vozí proslulý Třeboňský kapr po Česku i do zahraničí. Pod hrází rybníka Svět má sídlo pivovar Regent, jeden z nejstarších u nás, ze čtrnáctého století.

Zlatá stoka zásobuje rybníky a sádky vodou, ale také ji z nich odvádí, nejen při výlovech, ale i povodních. Poháněla mlýny i pily, plavilo se po ní dřevo. Rožmberkům a lidem žijícím kolem ní přinášela velké peníze, možná i proto se její název ze Strouhy časem změnil na Zlatou stoku. Vine se kolem městských hradeb, napájí rybník Dvořiště a do Lužnice se vrací u Veselí nad Lužnicí.

Autorem největšího českého rybníku Rožmberk s výměrou 647 hektarů je Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, který ho přibližně šest kilometrů severně od centra Třeboně, v katastrálním území Stará Hlína, nechal vybudovat v letech 1584 až 1590. Stojí za to, podívat se na jeho hráz s alejí dubů, starých několik staletí. Hráz je v koruně široká až dvanáct metrů, vysoká osm metrů. Výlovy Rožmberka pravidelně sledují desetitisíce lidí.

Před Třeboní odklonil z Lužnice Novou řeku, která přinášela vodu do rybníků a odváděla ji. V roce 2002 i Nová řeka zabránila hrozící katastrofě přeplněného Rožmberku. U Novosedel se vlévá do Nežárky, aby odlehčila Lužnici.

Do města vstoupíte Novohradskou bránou, a pokud za ní neodbočíte do pivovaru nebo restaurace Šupinka, kde dělají skvělé kapří hranolky, projdete Svinenskou bránou do historického centra. Budějovická brána je u kláštera a na spodním konci Masarykova náměstí stojí Hradecká brána.