Skalní hrad Sloup sloužil poustevníkovi i legendárním čertům

V ruce drží Samuel svůj dalekohled a pozoruje okolí. Vypadá to, jako by jeho pohled směřoval na nedalekou rozhlednu a poustevnickou jeskyni ve Sloupských skalách, v nichž dříve pobýval. Nikoho jistě nepřekvapí, že se jmenuje Samuelova. Vzdálená je kilometr od hradu a též stojí za pozornost.

Na konci 18. století byla v rámci společenských reforem císaře Josefa II. poustevna na hradě zrušena. Když poustevníci odešli, byl již dlouho majitelem hradu hraběcí rod Kinských. Ti žili v zámku pod hradem a do poustevny přiváděli návštěvníky a významné hosty. Dalším majitelem byl od roku 1941 až 1945 rod Preysingů. Po válce byl majetek znárodněn a o několik let později prohlášen za kulturní památku.

Než projdeme vstupní branou, musíme zdolat více než 100 schodů lemujících pískovcový masiv. Na samotný vrchol skály jich poté vede dalších 60. Naši pozornost upoutá semafor, který u vstupu reguluje nával turistů. Více jak 10 lidí se totiž do prostoru pokladny nevejde a díky značení se tak předejde zbytečné tlačenici. Nápad se nám moc líbí, a co budeme povídat, jen tak někde se s tím nesetkáme.

Prohlídka hradu trvá přibližně hodinku. Poté se můžeme projít kolem přilehlého rybníka a po červené značce pokračovat právě do Samuelovy jeskyně, na nedalekou vyhlídku Na Stráži nebo do Lesního divadla. Tento přírodní amfiteátr vznikl podle návrhu malíře Ringela v roce 1921 a sloužil až do 60. let 20. století. Do hlediště se vešlo až 1600 diváků a skalní masiv provrtaný tunely sloužil jako zákulisí. Dnes se zde v sezoně konají různá hudební a divadelní představení.