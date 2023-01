Na Velký Blaník za rytíři, na Malý k poutní kapli

Na cestu za legendou se vydáme směrem od Louňovic pod Blaníkem. Z parkoviště následujeme červenou turistickou značku, která nás asi po 700 metrech zavede k rozcestníku, u něhož stojí kamenná socha rytíře. Ukazatel nám dává na výběr ze dvou možností. Pokračovat po kratší, za to náročnější cestě do prudkého kopce, nebo jít po delší, zelené.

My se chceme projít, a tak volíme delší okruh. Cesta lesem je příjemná a vhodná i pro méně zdatné turisty. Za dalších 500 metrů dojdeme k blanickému Stonehenge. Mapa nám po levé straně ukazuje vyhlídku s Veřejovou skálou. Sestoupíme tedy mimo hlavní stezku a následujeme směrovku. Co se týče celkového značení k zajímavým místům, je trochu zmatečné a trasa by si zasloužila více upřesňujících ukazatelů. Oceňujeme alespoň naučné tabule se 14 zastaveními.