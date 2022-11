Nachozeno ve Valticích: Hra vás provede zámkem i vinicemi

Připočteme-li k tomu čas strávený ochutnáváním vína či návštěvou zámku, prožijete ve Valticích den nabitý aktivitou, kterou by – v přiměřeném tempu – měly zvládnout i starší ročníky. Ani herní úkoly nejsou nikterak složité. Jak tvrdí sami tvůrci, připravovali je spíš tak, aby si zahrála celá rodina, takže těm, kdo holdují klasickým únikovým hrám, mohou připadat až příliš jednoduché.

Hra začíná na náměstí u kašny s pískovcovou sochou krásné dívky, do níž se podle pověsti zamiloval kníže Jan II. z Lichtenštejna. Tomuto významnému šlechtickému rodu město patřilo od konce čtrnáctého století až do roku 1945. Do areálu jejich někdejšího sídla se z náměstí dostaneme třemi obloukovitými výstupy po trase vinařské naučné stezky, které se budeme víceméně držet následujících pět kilometrů.