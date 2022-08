Králem hradů Českého středohoří je majestátní Hazmburk

Velmi si ho oblíbil Karel Hynek Mácha, dalo by se říci, že to byla jeho srdcovka. V dopise příteli Eduardu Hindlovi o hradu roku 1836 napsal:

„Byt můj v Litoměřicích jest jeden z nejpěknějších, které znám... Z jednoho okna vidím k východu proti řece, k Mělníku, na kolik mil, přes pevnost atd. Ze 3 oken hledím od pevnosti kolem přes Boušovice, Doxany, Budín, Libochovice, Třebenice, Košťál, Mlíkojedy ať k Radobylu, a Hanžburek, náš svatý Hanžburek mi kouká všemi okny až do postele, nechť ji postavím, kde chci, a ten černý Košťál na obzoru plamenného nebe při západu slunce, a ty modré hory – a ta rovina – ty skupiny stromů po ní – a ty vinice kolem, v nich ty bílé domky – a to Labe pode mnou – a Hanžburek. Eduarde, to musíte vidět, to se nedá popsat.“ (Karel Hynek Mácha, Korespondence. Nakl. Borový 1929)