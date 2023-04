Kadaňský klášter připravil k 550. výročí výstavu i prohlídky

„To první, zásadní, je 550. výročí vzniku kláštera, tedy příchodu františkánských řeholníků do Kadaně. A druhé je 530., kdy Jan Hasištejnský z Lobkowicz, zakladatel kláštera, vyrazil z Kadaně na svoji pouť do Svaté země, do Jeruzaléma a do Betléma,“ řekl autor výstavy a městský historik Lukáš Gavenda.