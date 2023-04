Hřebenovka Českým Švýcarskem otevřena. Zavede i do málo známých míst

„Ústecký kraj se obrátil na destinační agenturu České Švýcarsko, aby vytyčila tento typ dálkové trasy takovým způsobem, aby neprošla územím kraje jen po hřebenech tou nejkratší trasou, ale aby obsáhla co nejvíce významných a turisticky zajímavých míst,“ řekl při slavnostním otevření stezky hejtman Jan Schiller (ANO).

Cílem Hřebenovky Českým Švýcarskem je zejména to, aby trasa propojila turistické cíle Lužických hor a Českého Švýcarska. „Při plánování jsme se snažili, aby dálková cesta vedla hlavně po terénu s přírodním povrchem – a zároveň byla co nejméně v souběhu s automobilovým a cyklistickým provozem,“ řekl předseda Klubu českých turistů Jiří Homolka.

„Díky splnění tohoto a řady dalších kritérií se bude Hřebenovka ucházet o evropský certifikát Leading Quality Trails – Best of Europe. Dosud se jím pyšní pouze 22 tras v Evropě a jen jediná v Česku. Je jí Stezka údolím Lužnice. Tou druhou by tak měla být právě Hřebenovka Českým Švýcarskem,“ sdělil předseda klubu, který vyznačení trasy zajistil.