Pevnostní kostel se otevřel veřejnosti. Po 60 letech od ničivého požáru

Jen město do obnovy kostela vložilo za více než dvacet let asi 25 milionů korun. Další finance, zhruba sedm set tisíc korun ročně, se podařilo pravidelně získávat z dotací ministerstva kultury. Naposledy to ale bylo jedenáct milionů korun z peněz ministerstva pro místní rozvoj a jeho programu na obnovu brownfieldů, tedy nevyužívaných objektů, obvykle průmyslových areálů. Městu se ale podařilo čerpat z těchto zdrojů nikoliv na opuštěnou fabriku, ale na obnovu kostela, jenž svému původnímu účelu také již neslouží.