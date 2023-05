Tajemná Kampa: Nejužší ulička, vodník i zelená oáza

Ostrov byl v těchto místech už ve dvanáctém století. Tehdy to ještě ale nebyla tzv. dobrá adresa, scházeli se tu hlavně umělci, řemeslníci a spíše chudší lidé, které sem lákala volnomyšlenkářská atmosféra. Dnes je Kampa turistickým magnetem i zelenou oázou u řeky v samotném centru města.

I když od devadesátých let minulého století se tu opět konají neformální akce, jarmarky i trhy, svou někdejší volnomyšlenkářskou atmosféru už zpět nezískala. Na to je tu příliš mnoho turistů. Pořád jde však o nádherné místo, kam rádi zajdou i Pražané.

Od roku 1935 tu až do své emigrace v roce 1950, pochopitelně s válečnou přestávkou, žil Jiří Voskovec. Nedaleko bychom našli stavení, jemuž dnes nikdo neřekne jinak než Werichův dům. Sám Werich se sem nastěhoval po druhé světové válce a žil tu až do své smrti v roce 1980. Werich žil s rodinou v prvním patře, přízemí tehdy obýval básník Vladimír Holan.

Busta Jana Wericha u vchodu do jeho vily.

Jan Werich žil na Kampě v domě, dnes přezdívaném Werichova vila, více než třicet let.

Pokud se vydáte směrem do parku, narazíte na areál Sovových mlýnů. V roce 1998 prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí s vizí vytvoření moderní umělecké galerie. Od roku 2003 tu působí Nadace Medy Mládkové, která získala objekt do pronájmu na devadesát let.