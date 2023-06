Květiny jsou Slovákův život

Když se nám Palo Onder představuje, jedna z prvních věcí, kterou zmiňuje, jsou jeho rodné Piešťany. I když žije už přes 18 let v zahraničí – od Barcelony po Dublin – ve slovenském městě stále často pobývá a pracuje.

Základnu má už několik let strategicky v Londýně, odkud kvůli práci neustále cestuje po celém světě. „Zrovna před pár dny jsem se vrátil z Istanbulu. Věnuju se vrcholové floristice, cestování k tomu patří, jedu tam, kde mě chce klient. Líbí se mi nebýt nikde připoutaný,“ říká nám na úvod našeho setkání v centru Prahy, kam na pár dní zavítal.

Foto: Novinky Palo Onder v Praze.

On sám nejdřív snil o dráze herce, nakonec se ale dal na studium floristiky. Už v prvním ročníku střední školy se v jedné soutěži umístil mezi vítězi a prý ani sám nevěděl jak. Šlo mu to prostě od ruky. Tehdy pochopil, že má asi na práci s květy skutečně talent. A obor ho baví dodnes.

Floristika je umění

„Květiny jsou rozhodně můj život. A když se projdu po městě, jako je třeba Praha, najdu určitě různé květy, které se mi budou líbit a budu nad nimi ‚óchat‘ a ‚wowkat‘,“ směje se s upřímností sobě vlastní.

Co ho na květinách tak přitahuje? „No v první řadě je to ten nektar!“ vtipkuje. „Velmi mě inspirují jejich barvy, tvary a celkově to, jak si příroda vyhrála s těmito tvory, považuju je za velmi vznešené tvory, které dokáží měnit atmosféru,“ přibližuje nám svůj pohled.

Floristiku vnímá jako druh umění a je rád, že ji tak začíná chápat i čím dál více lidí. Jeho „umělecká díla“ jsou mnohdy rozsáhlá, někdy opulentní, jindy střídmější. Zvládne jich v průměru kolem čtyřiceti za rok.

„Moje konstrukce jsou poměrně složité, ale nesnažím se je komplikovat příliš mnoha materiály, v jednoduchosti je krása, to praktikuju. Jednoduše bych řekl, že můj styl je hodně naturální, moje díla velmi často obsahují prvky více či méně ekologické, jsem zaměřený i tímto směrem,“ objasňuje florista.

Luční květy za 3,5 milionu. Český pár vyrobil zřejmě nejdražší zlatou kytici na světě Domácí

Na práci ho baví především umělecká stránka, se kterou si může pohrát a „nemít křídla úplně přistřižená“, jak sám říká. Když se zrovna nemusí držet striktního zadání od zákazníka, inspiraci na aranžmá hledá třeba v hudbě, při procházkách po lese a všude kolem sebe.

„Často ke mně múza přijde automaticky, stačí vidět to dané místo, kde bude instalace, někdy tam nemusím být ani fyzicky, stačí mi fotky a videa,“ zmiňuje.

Mezi jeho oblíbence z říše květin patří dahlia neboli jiřina, z exotičtějších květů jsou to pak tropické helikónie. Rád do instalací zapojuje i různou zeleň, nejen tu, která se dá koupit, ale cokoliv, co roste kolem nás. A když potřebuje doručit květiny do dalekého zahraničí, není to prý díky dnešnímu globalizovanému světu logistický problém.

Foto: Instagram Palo Onder Palo Onder žije v Londýně.

Aristokracie i Hollywood

„Nejčastěji pracuju na zakázkách, jako jsou více či méně luxusní svatby, dělám photoshooty pro různé magazíny, módní značky nebo třeba parfémy. Často se pohybuju i v aristokratickém prostředí, v různých palácích a zámcích,“ popisuje prostředí, kam se mnohdy jiní lidí nemají šanci podívat.

Najímají si ho i státníci, celebrity či hollywoodské produkce. Třeba korunní řecká princezna Marie-Chantal, Gordon Ramsay pro své restaurace, hudebníci Elton John, Adele nebo Barbra Streisand.

Foto: Instagram Palo Onder Jedna z jeho květinových instalací

„Velmi mi utkvěl v hlavě Rob Marshall, což je režisér, který pracoval na několika největších filmech, které kdy byly natočené, například Geisha nebo Piráti z Karibiku. Tento muž mě velmi inspiroval svou pokorou a tím, jak umí ovládat celý ten svůj ‚regiment‘. Jak se on choval k jiným, oni se na oplátku chovali k němu, a vždycky dosáhl toho, čeho potřeboval. Toto mě velmi inspirovalo a nikdy na to nezapomenu,“ přiznává čtyřicetiletý florista.

S režisérem Marshalem spolupracoval na filmu Čarovný les, kde se Onder potkal s hereckými hvězdami jako Johnny Depp, Meryl Streep, Anna Kendrick nebo Chris Pine.

O jeho umu se mohla přesvědčit i britská královská rodina. „Velmi málo lidí se k nim skutečně dostane, já to štěstí neměl, ale už jen to, že jsem pro ně mohl dělat nějakou práci, pro mě byla velká pocta,“ potvrzuje.

Zdravotní klaun Zdeněk Grečnár: Červený nos znamená legraci. Měníme atmosféru v nemocnici Muži

„Pracoval jsem pro sekci jedné firmy, která se starala o krále Karla III. a jeho větev rodiny. Měl jsem možnost pro ně pracovat hned, jakmile jsem přišel do Londýna, tím jsem začínal. Byly to různé bankety a soukromé kytice pro členy královské rodiny, dokonce i pro samotnou královnu Alžbětu II.,“ vzpomíná Onder.

Za svůj největší úspěch ale stejně považuje to, že ho uznávají lidé z jeho branže a že pro ně může být inspirací. V blízké době chystá na Slovensku květinový festival a další akce ho čekají v Londýně.

A co plánuje do budoucna? Snad to bude otevření vlastní floristické školy v britské metropoli i na Slovensku. Už teď vede soukromé workshopy pro zájemce. Své zkušenosti předává dál i jako porotce ve floristických soutěžích.