Do Brány Šumavy za barokním skvostem, výhledy i tajemnými pověstmi

V kapli Anděla Strážce se pravidelně konají bohoslužby, a to od června do konce srpna vždy ve čtvrtek v podvečer. Hlavní pouť se pak koná každoročně začátkem září v rámci tzv. Sušické pouti, jejíž součástí jsou také bohoslužby.

Do třetice se pověst točí kolem let 1679-1680, kdy město postihla morová epidemie. To se jednou bohatá zbožná sušická paní vracela z poutě k Panně Marii na Svatou Horu. Jelikož byla unavena, posadila se a usnula. Ve snu se jí zjevili andělé, kteří odháněli od města morovou smrt s kosou. Zjevila se jí i Panna Marie a varovala ji, aby do města nechodila kvůli moru. A tak žena svatou poprosila, aby zachránila nejen ji, ale i celé město. Z vděčnosti za její pomoc nechala z části svého jmění vystavit paní na místě zjevení kapli.