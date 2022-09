Soutěsky ve Hřensku se letos neotevřou

„Musí se z ní odstranit stromy, protože hrozí akutní nebezpečí, že kdyby přišly deště, tak stromy tvoří zábranu, která by se potom mohla protrhnout, a Hřensko jako takové by bylo skutečně ohroženo,“ uvedl Pánek a odhadl, že pokud bude přát počasí, mohli by se pracovníci vrátit na místo ještě na podzim.