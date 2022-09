Oborou na Lounsku vede nová Lososí stezka

„Vyšlapanou pěšinu podél řeky využívali obyvatelé řadu let k procházkám. Minulý starosta Jiří Markup přišel s nápadem, že bychom cestu mohli vylepšit o naučné prvky. My jsme teď celý plán dotáhli do konce,“ řekla starostka Obory Marie Dvořáková (nez.).

Do budoucna by měla naučná Lososí stezka propojit Louny s obcemi, které leží dál po proudu řeky – Černčice, Vršovice, Oboru a pokračovat by měla dál na Počedělice. Podle starostky Dvořákové by nemělo jít o budování žádných asfaltových cest, ale jen využití stávajících pěšin podél řeky. „Dohodli jsme se, že naše místní stezky propojíme. Město Louny i obec Černčice už začaly,“ dodala starostka.