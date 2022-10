S jednou vstupenkou do dvou vídeňských zámků i do muzea nábytku

Obecně je známo, že Sisi byla přezdívka Alžběty Bavorské, bavorské princezny, pozdější císařovny, do níž se v jejích patnácti letech zamiloval František Josef I. Zakrátko ji pojal za manželku, a tak se v šestnácti letech Sisi stala roku 1854 císařovnou Rakouska a královnou Uher a Čech. Její konec byl tragický, zemřela rukou italského anarchisty, který ji u Ženevského jezera probodl pilníkem. Mnohé z jejího života, i když v romantické a zidealizované podobě, přiblížil film Sissi a jeho dvě pokračování s Romy Schneiderovou v hlavní roli.

Poznáte tedy místa, kde sedal Napoleon – tím byl pokoj Vieux-Lacque –, v Čínském oválném kabinetu Marie Terezie vedla jednání (vzhledem k jejich utajení by se dalo říci, že kula pikle, leč v dobrém úmyslu) s vyslancem, pozdějším dvorním a státním kancléřem a vedoucím zahraniční politiky Václavem Antonínem knížetem z Kounic a Rietbergu, rodem Moravanem, zrcadlový sál pamatuje koncerty šestiletého génia Mozarta…

Dozvědět se mnoho ověřených faktů o jejím životě nabízí Sisi muzeum v Hofburgu, tedy v zámku v samém centru Vídně. Více než tři stovky exponátů představuje autentické předměty i apartmány, kde Sisi pobývala. K vidění je tak například harfa, která s ní do Vídně přicestovala z rodného Mnichova, její zálibu v malování dokladuje sada jejích akvarelových barev a některé z obálek ozdobených právě její rukou, nechybí původní exponáty jejího pestrého šatníku, stejně jako pro změnu věrně rekonstruované šaty z doby sňatku a korunovace.

Třetím zastavením, které vstupenka nabízí, je muzeum nábytku. To již není součástí žádného zámku, ale nachází se v budově nedaleko Mariahilfer Straße.

Praktické je začít využívání Sisi Ticket v Schönbrunnu, metrem U4 se pak přemístit do Hofburgu a odtamtud opět metrem U3 do stanice Zieglergasse, odkud je to již k Andreasgasse 7, kde muzeum sídlí, ani ne 200 metrů. Zakladatelkou muzea byla vlastně Marie Terezie, která roku 1747 rozhodla při výměně nábytku vybudovat pro starý depozitář.