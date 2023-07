Ruzyňský terminál čtyři. Procházka místy, kam se běžný smrtelník nedostane

Řada z nás nejspíš navštívila ruzyňský Terminál 1, odkud míří letadla do zemí mimo schengenský prostor, ještě častěji vesměs odlétáme z Terminálu 2, kde startují a přistávají stroje do států v „Schengenu“. Ti šťastnější mohli zavítat i do třetího terminálu určeného pro soukromé lety, ten čtvrtý je ovšem veřejnosti běžně uzavřen. Letos v květnu jsme se tam podívali během exkurze v rámci festivalu Open House Praha.

Foto: Tomáš Sysel Stavba je vyvedena ve stylu funkcionalismu