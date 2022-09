Populární mexická letoviska sužují hory páchnoucích řas

Američanka Sarah Callawayová z Denveru pro USA Today uvedla, že se s dětmi raději zdržuje u bazénu a pláži se zcela vyhýbá. Byl to přitom hlavní důvod, proč zvolila dovolenou na mexickém pobřeží. „Ubytování je nádherné, ale ihned nás do nosu praštil ten smrad,“ uvedla žena. „Je pronikavý a vážně silný. Zklamalo nás, kolik řas tu je.“

Doplnila, že děti chtěly moře vyzkoušet i přes určitý diskomfort, ale brzy se do řas začaly zamotávat. „Rozhodli jsme se proto pláž vynechat, ačkoli jsme přijeli hlavně kvůli ní,“ postěžovala si žena.

Že je situace s mořskými řasami horší než obvykle, ilustrují i desítky zaměstnanců, kteří pláže během svých šesti až osmihodinových směn uklízejí. V Tulumu je musejí naložit do kolečka, odvézt k nedaleké ulici a tam je vyklopit.

Studie navíc ukázaly, že řasy při rozkladu vylučují sirovodík, který může být pro člověka škodlivý, pokud ho po delší časový úsek dýchá. Podle bioložky Rosy Rodríguez Martínezové byla na jednom úseku pláže naměřena velmi vysoká koncentrace sirovodíku. „Pro lidi s respiračními obtížemi to může být nebezpečné,“ uvedla.

„Když řasy hnijí, mají velmi silný odér, smrdí jak kyselina a je to otravné, když to dýcháte. Dost to bolí,“ okomentoval situaci jeden člen úklidové čety Ezequiel Martínez Lara.