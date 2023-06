Ostrovní město, kde turisty ochotně osvěžují kosatky

Půl páté ráno. Absolutní tma. Do hotelového pokoje v osmém patře se vkrádá pravidelný dech Atlantiku – a také usilovný zpěv kohoutů, divoce žijících v táhlé roklince svažující se dolů až do těsné blízkosti lávové Zahradní pláže (Playa Jardín). Od výše zmíněné hodiny je na programu místy vysloveně sborový zpěv, sólisti na sebe ovšem občas upozorní již ve tři ráno. Hlasy jasnými, silnými. Jásavě zvoucími do nového dne.