Slunná Andalusie je ideální destinací na roadtrip. I s dětmi

Skvělým výchozím bodem pro poznávání krás Andalusie je Malaga, rodiště malíře Pabla Picassa nebo stejnojmenného fortifikovaného vína. To potvrzuje také český cestovatel Jan Rychtařík, který ve Španělsku i s rodinou žije. „Andalusie toho ukrývá mnohem víc než jen azurové pobřeží. Spousta zajímavých míst z ní dělá ideální destinaci na roadtrip. Ten tentokrát s rodinou podnikáme během jarních prázdnin v obytňáku, který jsme si na letišti v Malaze vypůjčili od českého startupu Campiri,“ konstatuje Rychtařík.

„Nocujeme v okolí pláže Torremolinos, která je vzdálená přibližně 15 kilometrů od centra Malagy. Snídáme za východu slunce a hned z rána se vydáváme podél pobřeží do městečka Benalmádeny,“ popsal Rychtařík s tím, že tato rekreační oblast nabízí množství městských pláží, návštěvníci by ale neměli minout ani lanovku Teleférico de Benalmádena, která během několika málo minut vyveze turisty do pohoří Sierra de Mijas.