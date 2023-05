Když jsou vodopády v Bobří soutěsce při síle

Z Merboltic vede zájemce o daleký kruhový výhled na České středohoří, Říp, Lužické a Krušné hory – a pochopitelně i na Bukovou horu – modře značená stezka. Až na vrchol jsou to z obce necelé dva kilometry. K rozhledně se lze vypravit rovněž z osady Velká Javorská – po zelené a modré je to zhruba dvojnásobně dlouhá trasa. Rozhledna je volně přístupná.

Malé parkovišťátko dává na vědomí, že k vodopádům je to už jen nějakých šest set metrů. Podobně kousek je to k východnímu konci Verneřic, k části zvané Loučky. Třetí část středohorské výpravy míří do údolí Bobřího potoka – do náruče přírodní památky Bobří soutěska.