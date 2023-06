Odmítli ji vpustit opilou do letadla, a tak zfackovala zaměstnance u odletové brány

Američanka Tearaney Burroughsová čelí obvinění z útoku poté, co na letišti v Atlantě zfackovala zaměstnance aerolinek Spirit Airlines. Důvodem bylo, že ji odmítl kvůli opilosti vpustit do letadla. To cestující natolik rozčililo, že se chtěla na palubu dostat násilím. Nakonec ale skončila v poutech.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek K incidentu došlo už na začátku května, zahraniční média o něm však informují až nyní. Podle policejních dokumentů se žena snažila prorazit si cestu přes bránu na můstek, který vede do letadla. Později byla zatčena a převezena do vazby, píše server Independent. Důvodem, proč zaměstnanci odmítli ženu do letadla vpustit, byla její nadměrná opilost. Člen personálu, který od ženy schytal několik facek, nebyl podle informací nijak závažně zraněn. 'Intoxicated' passenger slaps Spirit Airlines gate agent https://t.co/lPW2JGa8KA via @YahooNews — katherine peterson (@myspacemytime) June 6, 2023 „Pojďme agentům u brány říkat jinak. Nazývejme je strážci brány, protože jsou tou poslední obrannou linií, která zabraňuje v nástupu do letadla těm, kteří by mohli působit problémy,“ uvedl pro kanál Fox5 Atlanta advokát Keith Martin. Aerolinky Spirit Airlines ani letiště Hartsfield-Jackson se k incidentu nevyjádřily. V USA je nicméně vůči agresivním cestujícím uplatňována nulová tolerance, místní úřad pro civilní letectví proto viníkům navrhuje vysoké pokuty. Často si problematičtí cestující vyslouží také zákaz létání s danou společností. Nejlepší aerolinky, se kterými můžete letos cestovat? Vede Air New Zealand Cestování